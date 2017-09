Freizeit Schnaittenbach

05.09.2017

3

0 05.09.2017

Auch heuer beteiligte sich die Fußballjugend des TuS Schnaittenbach am Ferienprogramm der Stadt. Zu Beginn erklärte Jürgen Weber den Kindern die Regeln, ehe es, aufgeteilt in zwei Gruppen, ans Üben mit dem Ball ging. Voller Ehrgeiz waren alle mit Elan und Spaß bei der Sache. Das Wetter meinte es etwas zu gut, so dass ein paar Trinkpausen mehr notwendig waren. Nach den Übungseinheiten gab es eine Brotzeit.

Aufgeteilt in zwei gleich starke Teams ging es dann in farbigen Leibchen zum richtigen Fußballspielen. Die Teilnehmer zeigten schon ansehnlichen Sport - wer weiß, vielleicht waren ja ein paar Stars von morgen dabei.