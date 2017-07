Freizeit Schnaittenbach

30.07.2017

Der TuS Schnaittenbach wird heuer 90 Jahre alt - anlässlich dieses Jubiläums bot die Fußballabteilung beim 16. Bernd-Treutel-Gedächtnis-Turnier den 1. Schnoittnbecka Fünfkampf an. Den Aufgaben stellten sich neun Teams, darunter die Freilichtbühne Buchberg, die Kolping-Theatergruppe, die Pfadfinder, die Feierknaben, die Freien Wähler, der SV Kemnath und drei Mannschaften des TuS. In der ersten Disziplin ging es um Kraft und Gewicht beim Tauziehen. Ausdauer und Teamwork standen beim Big-Bag-Hüpfen im Vordergrund. Es folgte die Schubkarrenrallye - es musste ein Parcours mit der Schubkarre abgefahren werden, im Ziel wurde dann ein Ball vom Podest gespritzt. Einige wegelagernde Kinder erschwerten mit Kübelspritzen diese Aufgabe. Zwei Mannschaften traten jeweils zum direkten Duell an, Die fünfte und letzte Disziplin lautete Wettnageln. Nachdem der Hammer schon ein paar Mal ohne Treffer kreiste, kam ein besonderer Zaubertrunk ins Spiel und siehe da, die Trefferquote wuchs. Die TuS-Fußballer landeten ihren einzigen Erfolg, aber es war zu spät, man musste dem Gesamtsieger SV Kemnath den Gutschein über das Bierfass aushändigen.