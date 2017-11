Freizeit Schnaittenbach

02.11.2017

Informativ und unterhaltsam gestaltete sich die rund dreistündige Herbstwanderung des Heimat- und Volkstumsvereins Ehenbachtaler, zu der die Wanderführer Erwin Meier und Heinz Gebhard über 20 Heimatinteressierte begrüßen konnten.

Die Route führte über drei Altstraßen von Hirschau nach Kohlberg durch eine bezaubernde Oberpfälzer Landschaft. Zudem bot sich den Wanderfreunden ein faszinierendes Wetterschauspiel, denn die Gruppe startete vormittags im dichten Nebel, der später herrlichem Sonnenschein Platz machte. Die Teilnehmer erfuhren Interessantes über ihre Heimat, etwa über die Tier- und Pflanzenwelt oder örtliche Begebenheiten.Erwin Meier eröffnete die Wanderung bei der Waldmühle in Hirschau. Heinz Gebhard erklärte, dass Bernstein-, Goldene und Hohe Straße einst als große Handels- und Reiserouten genutzt wurden. An diesen damals pulsierenden Verkehrsadern seien Ansiedlungen entstanden, deren Bewohnern davon profitierten. Diese Wege wurden aber auch für Raub- und Eroberungszüge genutzt. Nächste Ziele waren die Schwedenschanze und das Gipfelkreuz Kohlbühl, wo die Wanderer eine herrliche Aussicht hatten. Heinz Gebhard wusste neben Geschichtlichem auch viele Anekdoten aus der Region.Der Vorsitzende des Oberpfälzer Waldvereins, Markus Müller, stieß unterwegs zur Gruppe. Auf einem Abschnitt der ehemaligen Bernsteinstraße führt die Route dann durch das Klingenbachtal zum Gasthof Frieser in Kohlberg, wo sich die Teilnehmer stärkten.