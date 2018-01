Freizeit Schnaittenbach

17.01.2018

12

0 17.01.201812

Auf Kontinuität setzt der Sportanglerbund Wernberg-Köblitz, dessen Mitglieder zu einem nicht unerheblichen Teil aus Schnaittenbach stammen. Der Verein geht mit Vorsitzendem Markus Schwarzbauer in das 40. Jahr seines Bestehens.

Vorstand Vorsitzender: Markus Schwarzbauer Stellvertreter: Uwe Mußhoff



Kassier: Mathias Zitzmann Stellvertreter: Thomas Zenger



Schriftführer: Bernhard Lang Stellvertreterin: Tamara Strasser



Wasserwart: Tobias Weidner Stellvertreter: Kai Klinger



Gerätewart: Lothar Bauer Stellvertreter: Johann Bauderer



Jugendwart: Sandro Zeitler Stellvertreter: Jürgen Kreuzer



Organisationsleiter: Herbert Gebhardt



Sportwart: Tobias Zenger



Beisitzer: Enrico Hampl und Jürgen Lex



Kassenrevisoren: Alfred Möller und Hans-Erich Jenke (sh)

40-Jahr-Feier Höhepunkt beim Sportanglerbund Wernberg-Köblitz ist heuer die 40-Jahr-Feier beim Fischerfest. Das Programm:



Freitag, 10. August: ab 20 Uhr "Seenacht";



Samstag, 11. August: ab 17 Uhr Festbetrieb mit musikalischer Unterhaltung;



Sonntag, 12. August: 9 Uhr Feldgottesdienst, anschließend Frühschoppen, Mittagessen und ab 17 Uhr Unterhaltungsmusik bei der Streuguthalle in Wernberg-Köblitz.



Wegen des Arbeitsdienstes für das Jubiläumsfest sind alle Vereinsgewässer von Mittwoch, 8. August, 17 Uhr, bis Montag, 13. August, 17 Uhr, für das Angeln gesperrt. Näheres beim Vorsitzenden Markus Schwarzbauer (0172/8 37 75 32). (sh)

Bei der Jahreshauptversammlung wurde Schwarzbauer einstimmig im Amt bestätigt. Neuer 2. Vorsitzender ist der Schnaittenbacher Uwe Mußhoff.Insgesamt 123 Angler, was Rekordbeteiligung bedeutete, versammelten sich im Vereinslokal Zehentbartl. In seinem Rechenschaftsbericht blickte Anglerboss Schwarzbauer auf ein äußerst arbeitsreiches und sportlich sowie gesellschaftlich aktives Vereinsjahr zurück. Er erwähnte etwa Fischerfest, Preisschafkopf, die Beteiligung am Bürger- und Naabfest, Gewässerreinigungen und -begehung, den Aalcup oder regelmäßige Monatstreffen. Der Mitgliederstand ist bei 10 Vereinsaustritten und 49 Neuaufnahmen auf insgesamt 594 angewachsen, in naher Zukunft soll die 600er-Marke erreicht werden. Der Verein hat annähernd 80 Schnaittenbacher in seinen Reihen. 507 Angler sind aktiv und die Jugendabteilung mit 66 Mitgliedern nimmt einen ganz besonderen Stellenwert ein.Als erfreulich bezeichnete es Schwarzbauer, dass die Pachtverträge für die Kiesgruben Streuguthalle und Bayerl langfristig um zehn Jahre verlängert werden konnten, so dass Planungssicherheit bestehe. Kormoran, Fischotter und Biber hätten auch in diesem Jahr an einigen Gewässern nicht unbeträchtliche Probleme bereitet und Schäden am Fischbestand angerichtet. Als Höhepunkt im Jahre 2018 bezeichnete er die 40-Jahr-Feier beim Fischerfest.Sportwart Tobias Zenger verwies auf verschiedene sportliche Ereignisse, wie offenes Hegefischen, Stipperfischen, An- und Abangeln, Gedächtnisangeln oder Königsfischen, die allesamt bei den Mitgliedern großen Anklang fanden. Den Titel des Fischerkönigs holte sich bei der Jugend Lukas Fleischmann, bei den Erwachsenen Thomas Zenger. Vereinsmeister wurde im Nachwuchsbereich Fabian Henschel und bei den Erwachsenen bereits zum dritten Mal in Folge Markus Schwarzbauer. Wasserwart Tobias Weidner wartete mit interessanten Zahlen auf, was die Fangauswertung 2016 und die im Vorjahr eingesetzten Fische betraf. Neben einigen Zentnern an Karpfen, Hechten, Zandern, Schleien, Aalen und Weißfischen wurden auch einige Tausend Bachforellen in Naab und Ehenbach ausgesetzt.Auf eine erfolgreiche Jugendarbeit blickte der scheidende Jugendwart Uwe Mußhoff zurück. Höhepunkte waren das Jugendzeltlager bei den Bayerl-Kiesgruben sowie die Teilnahme am Ferienprogramm und am Vier-Vereine-Fischen in Nabburg mit dem 1. Platz.Über ein arbeitsreiches Jahr informierte der Obmann der Fischereiaufseher, Hans Erich Jenke. Bei Kontrollen habe man Schwarzangler und Schwarzcamper erwischt und entsprechend geahndet. Kassier Enrico Hampl erläuterte die wichtigsten Einnahmen- und Ausgabeposten und sprach von einem guten Kassenbestand. Bürgermeister Konrad Kiener (Wernberg-Köblitz) zollte Respekt für die aktive Jugend- und Vereinsarbeit und lobte die Angler als Aushängeschild für die Marktgemeinde. Er ließ sich spontan als 595. Mitglied aufnehmen. Schwarzbauer und Kiener zeichneten einige Angler für 10- und 25-jährige Vereinstreue sowie für besondere Verdienste um den Angelsport mit Urkunde und Vereinsnadel aus.