Freizeit Schnaittenbach

18.07.2017

0 18.07.201716

Der Jahrgang 1946/47 hält an seinen monatlichen kleinen Jahrgangstreffen in Schnaittenbach fest, aber auch an den großen alle fünf Jahre. Zum jüngsten dieser großen Treffen kam der ehemaligen Jahrgangskamerad Karl-Heinz Betz nach längerer Abwesenheit wieder.

Er war von der Herzlichkeit und der Heimatverbundenheit seiner ehemaligen Schulkameraden angetan. Ihn hat es in die Nähe von Bamberg verschlagen, wo er eine ehemalige fast verfallene Papiermühle erworben, umgebaut und bewohnbar gemacht hat.Insgesamt 16 Teilnehmer besuchten ihn nun dort. Vorher jedoch gab es einen kleinen Stadtspaziergang. Von der Konzerthalle zum Domberg mit Rosengarten und zum Dom über die Obere Brücke des linken Pegnitzarmes durch das alte Rathaus, zum Obstmarkt und den grünen Markt zum Maximiliansplatz mit Mittagsrast und danach an Klein-Venedig vorbei zurück zum Busparkplatz an der Konzerthalle. Alle waren von der Schönheit und der Innenstadt und den Sehenswürdigkeiten beeindruckt.Danach ging es nach Zettelsdorf zur ehemaligen Papiermühle. Karl-Heinz Betz und seiner Frau empfingen die Gäste und führten durch das Haus. Man kam aus dem Staunen nicht heraus, was man aus so einem alten Gebäude machen und wie man es zu einer Wohlfühloase umbauen kann. Für den weitgehend naturbelassenen Garten mit dem gesonderten Ausnahmehaus zeichnet seine Frau Susanne verantwortlich. Eine deftige Brotzeit mit Bamberger Bier rundete den Besuch ab.