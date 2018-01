Freizeit Schnaittenbach

03.01.2018

Seit 50 Jahren gibt es in Sitzambuch einen Skilift. Die Eröffnung, die sich in diesem Monat jährt, war ein großer Schritt für den Fremdenverkehr der damaligen Gemeinde Kemnath am Buchberg. Heute kämpft die Anlage gegen schneearme Winter.

Im Januar 1968 hat die damals noch selbstständige Gemeinde Kemnath am Buchberg (damals Landkreis Nabburg), ihren Lift am Nordhang des Buchbergs, der höchsten Erhöhung der mittleren Oberpfalz, eingeweiht. Heute, fünf Jahrzehnte später, wird er immer noch bei entsprechend guter Schneelage, angeworfen. Die Betreiberin ist die Stadt Schnaittenbach als Rechtsnachfolger von Kemnath a.B.Jener Tag im Januar 1968, als der Lift eingeweiht wurde, war ein großes Ereignis für das Buchbergdorf: Die Amberger Zeitung berichtete damals auf einer ganzen Seite mit der Überschrift "Buchberg wird zum Winterskiparadies ausgebaut".Das Buchbergdorf wollte Anfang der 1960er Jahre den Fremdenverkehr fördern. Daher trug der damalige Bürgermeister Ernst Piehler diese Idee einer Liftanlage höheren Ortes vor - und tatsächlich er fand Gehör. 1966 erhielt er vom Nabburger Landrat Hans Werner den Auftrag, die Vorarbeiten für einen Buchberglift in Angriff zu nehmen. In einer konzentrierten Aktion und mit großem Entgegenkommen ging man zur Sache und beauftragte Architekt Georg Lotter mit der Liftplanung.Das Projekt wurde von vielen Seiten tatkräftig unterstützt. Der Bundesgrenzschutz Nabburg hat kostenlos etliche Tausend Arbeitsstunden geleistet, genauso der Skiklub Hirschau, der Nabburger Landkreisbautrupp und viele Einwohner Kemnaths und Umgebung. Auch von den drei Kaolinwerken Schnaittenbach, Hirschau und Scharhof kam Hilfe, so dass der Lift Ende 1967 fertiggestellt und nach einmaliger Verschiebung letztlich am Sonntag, 21. Januar 1968, eingeweiht werden konnte.Die Baukosten des Lifts, der von der Firma Wiegand aus Rasdorf stammt, lagen bei etwa 22 5000 Mark, finanziell unterstützt vom Landkreis Nabburg und später auch vom Landkreis Amberg. Die von der Forstverwaltung und verschiedenen Sitzambucher Landwirten angepachtete Skiabfahrt hat eine Länge von etwa 700 Metern mit einem Höhenunterschied von etwa 150 Meter. Über 40 Liftbügel stehen für die Beförderung der Skifahrer zur Verfügung.Laut Landrat Hans Werner kam für den Lift nur Kemnath in Frage, denn "da ist der schönste Berg und der unternehmungslustigste Bürgermeister zu Hause". Nach der Einweihung wurde der Lift in Bewegung gesetzt und die Grenzjäger aus Nabburg, aber auch Skifahrer der Skivereine Hirschau und Nabburg ließen sich "einbügeln", bevor in der Gastwirtschaft Rom weitergefeiert wurde. Noch im Januar 1968 fand mit 70 Teilnehmern die erste Buchbergmeisterschaft des Skiklubs Monte Kaolino statt - einem Riesenslalom in zwei Durchgängen - organisiert mit der Bergwacht Amberg.Etwa 15 Jahre lang haben ausgebildete Sitzamabucher Burschen unter Leitung von Willi Kumeth den Lift betreut, anschließend hat dies der städtische Bauhof übernommen. Schnaittenbach hat in der Vergangenheit etliches in den Lift investiert, wie etwa die Erweiterung und Vergrößerung der Skiabfahrt um rund 2800 Quadratmeter, die Anschaffung einer Pistenraupe und Errichtung einer Unterstellhalle. Im Vergleich zu den Anfangsjahrzehnten, wo es in den Wintermonaten die weiße Pracht noch in Hülle und Fülle gab und der Lift etliche Wochen lang die Skifahrer aus nah und fern anlockte, konnte die Anlage in den vergangenen Jahrzehnten wegen mangelnder Schneelage das eine oder andere Jahr nur mehr wenige Tage ihren Betrieb aufnehmen. Denn Voraussetzung für das Weiterbestehen des Lifts sind weiße Wintermonate, die jedoch seit Jahren immer weniger werden.