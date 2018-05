Freizeit Schnaittenbach

04.05.2018

Kemnath. Als Gang von einem Sterbeort zum nächsten könnte man die Marterl-Wanderung der AOVE auch bezeichnen. Knapp eineinhalb Stunden benötigten die rund 25 Teilnehmer für die etwa fünf Kilometer lange Strecke rund um Kemnath. Eingangs erläuterte der AOVE-Marterlbeauftragte Josef Schuller die unterschiedlichen Arten dieser Flurdenkmale, sowohl was Material als auch was den Zweck anbelangt. "Im Hochdeutschen sind Marterln Flurkreuze", erklärte er. "Aber nicht nur an Orten, an denen jemand ums Leben kam, wurden und werden bis in die heutige Zeit Marterln aufgestellt, sondern sie können auch Wegmarkierungen für Pilger darstellen." Des Weiteren erinnern nicht wenige der Feldkreuze an die Pestepidemien im Mittelalter. Mit diesem Wissen machte sich die Gruppe auf den Weg zu diesen allgegenwärtigen, oft nicht beachteten steinernen Zeitzeugen.