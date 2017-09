Mit "Hannnibal" zurück in die Zeit der Habsburger

Freizeit Schnaittenbach

29.09.2017

Voll besetzt war der Bus anlässlich der Pfarrfahrt nach Tschechien und Österreich. Die Leitung hatten Anita Hartmann sowie Pfarrgemeinderat und Busunternehmer Wolfgang Bäumler. Der Gruppe waren unterhaltsame und erlebnisreiche Tage beschert. Die Unesco-Stadt Krummau, die Perle des Böhmerwaldes oder auch Venedig an der Moldau, war die erste Anlaufstation. Nach einer Führung durch das Schloss mit dem bemerkenswerten Turm und die Stadt ging es weiter nach Vissy Brod. Dort steht ein Zisterzienserkloster mit jahrhundertelanger monastischer Tradition. Übernachtet wurde in Freistadt im Mühlviertel, von dort ging es weiter nach Rainbach. Dort wurde die erste öffentliche Eisenbahn am europäischen Kontinent besichtigt, die auf der 1832 eröffneten Strecke zwischen Budweis und Linz ihre Jungfernfahrt hatte. Auf einem halben Kilometer Schienenstrecke der Pferdeeisenbahn fuhr die Schnaittenbacher Abordnung im Luxuswagen "Hannibal" wie einst die Habsburger in historischen Gewändern mit (Bild). Nach diesem Nostalgieerlebnis ging es weiter nach Kopfing im Innviertel zum Baumkronenweg. Am Ende dankte Anita Hartmann allen, die zum Gelingen der Fahrt beigetragen hatten. Bild: ads