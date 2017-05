Pfingstritt mit Segnung

Freizeit Schnaittenbach

30.05.2017

Pflege und Erhalt des christlichen Brauchtums haben sich die Haflingerzüchter und Pferdefreunde Kemnath am Buchberg auf die Fahnen geschrieben. Seit über einem halben Jahrhundert organisieren sie den Pfingstritt am Pfingstmontag. Am 5. Juni wird Kemnath am Buchberg wieder ganz in der Hand von Pferden aller Rassen und Gattungen sein - vom niedlichen Pony über rassige Haflinger und Kaltblüter bis hin zu eleganten Reitpferden. Auch die 52. Auflage des Pfingstritts ist geprägt vom Reiterzug, Festgottesdienst und Festbetrieb.

Um 8.30 Uhr stellen sich Reiterzug und Fahnenabordnungen auf dem Kirchplatz auf. Das "Buchbergecho" und die Nabburger Jagdhornbläser geben ein Standkonzert. Um 9 Uhr startet der Pfingstritt über den Mertenberg zur Sebastiani-Kapelle. Pfarrer Josef Irlbacher feiert dann um 10 Uhr den Festgottesdienst am Freialtar. Dabei werden die Pferde gesegnet. Um 11 Uhr beginnt der Festbetrieb. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Auch Kutschfahrten werden angeboten.