Freizeit Schnaittenbach

03.08.2017

03.08.2017

Beste Bedingungen herrschten beim freien Herren-Pokalturnier der Eisstockschützen des EV Schnaittenbach. Sechs Mannschaften gingen auf der Kunststoffbahn beim Naturerlebnisbad an den Start. Erst kämpften sie um Punkte, dann ließen sie es beim geselligen Teil mit der Siegerehrung ausklingen.

EV-Vorsitzender Martin Kausler hatte mit seinem Team dafür gesorgt, dass alles wie am Schnürchen klappte . Bei Schiedsrichter Heinz Zipplies (ESC Kümmersbruck) war die Leitung in bewährten Händen. Für Bürgermeister Sepp Reindl sind die Aktivitäten des ESC im Freizeitzentrum am Forst ein wichtiger Beitrag auch für das gesellschaftliche Leben.Heuer gewann Vorjahreszweiter TuS Grafenwöhr mit 15:5 Punkten, gefolgt vom ESF Neustadt (14:6) und Vorjahressieger FC Kaltenbrunn (12:8). Die weiteren Plätze belegten ASV Waldsassen (10:10), BSG Beyer & Co Altenstadt (6:14) und ESC Kümmersbruck (6:18).Für die Sieger gab es Grillkörbe, gesponsert von Sigi Hirschmann. Die weiteren Teams erhielten von Tee Biller Tee- und Gewürzpakete.