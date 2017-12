Freizeit Schnaittenbach

Der städtische Campingplatz am Naturerlebnisbad, eine Freizeiteinrichtung, die enorm zur Stärkung und Belebung des Tourismus in der Stadt beigetragen hat und Anziehungspunkt für Dauer- und Durchgangscamper aus der näheren und weiteren Umgebung ist, feiert heuer 40-jähriges Bestehen.

Die rund drei Hektar große Anlage ist im Freizeit- und Sportzentrum am Forst integriert. Weit über eine Million Mark wurde vor vier Jahrzehnten in der Amtszeit von Bürgermeister Hans Hofmeister für Zufahrt, Kanal- und Wasserleitung, Campinganlage und Sanitärgebäude investiert. Planer war das Architektenteam Tippmann/Röth aus Vilseck und Amberg in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. Der runde Campingplatz ist in seiner Form und Gestalt auch heute noch im weiten Umkreis einmalig und verspricht mit seinen Einrichtungen auf dem Gelände und im näheren Umkreis - Naturerlebnisbad, Beachvolleyballplätze, Tischtennistische, Kinderspielplatz, Sommerstockbahnen, Tennisplätze, Kegelbahn, Fußballfelder, Sauna, Wander- und Joggingwege - vielfältige Urlaubsfreuden.Geboten wird zudem moderner Komfort auf rund 150 Stellplätzen, davon 130 für Dauercamper in einer Größe von 65 bis über 100 Quadratmetern. Etwa Kiosk, Freiterrasse und in den vergangenen Jahren mit nicht unbeträchtlichem Finanzaufwand renoviertes Sanitärgebäude mit acht Duschen, 20 Waschbecken, Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspülbecken und Entsogungsmöglichkeit für Campingtoiletten. Der Platz ist das ganze Jahr über für Dauercamper und vom Frühjahr bis Herbst für alle anderen geöffnet.Seit Jahrzehnten sind Camper aus Nürnberg, Fürth, Erlangen aber auch aus Weiden, Amberg und Umgebung Dauergäste, die auch mit den Eisstockfreunden kameradschaftliche Verbindungen pflegen und sogar diese Sportart aktiv bei Turnieren und Wettkämpfen ausüben. Sie sind schon halberte Schnoittnbecka geworden und tragen maßgebend dazu bei, dass auf dem Campingplatz einige Tausend Übernachtungen pro Jahr zusammenkommen.