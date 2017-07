Schon vor der Kirwa fließen Spenden

Freizeit Schnaittenbach

Kemnath. Die Kirwaleit eröffnen heute ihre bis einschließlich Sonntag, 16. Juli, dauernde Kirchweih, inzwischen die 27. In den vergangenen Wochen haben sich zwölf Paare intensiv darauf vorbereitet und gemeinsam mit Tanzlehrer Thomas Götz mehrere Darbietungen einstudiert. Während der Vorbereitungen haben die Vorstände einigen Unterstützern der Kirwaleit einen Besuch abgestattet. Wie schon in früheren Jahren überreichten sie dem Kindergarten St. Margareta eine Spende von 300 Euro und luden die Mädchen und Buben zur Kirwa ein. Die Kinder studierten auch heuer mit ihren Betreuerinnen ein kleines Baumaustanzen ein. Zudem wurde der Freiwilligen Feuerwehr Kemnath am Buchberg ein Scheck in Höhe von 150 Euro übergeben, der für die Ausrüstung der Aktiven mit verwendet werden soll. Die Vorstände bedankten sich bei der Wehr für ihre "alljährliche tatkräftige Unterstützung", vor allem beim Zeltaufbau und weiteren Vorbereitungen in der Woche vor der Kirwa. Ohne diese Hilfe sei eine solche Veranstaltung nicht möglich. Im Bild zu sehen sind (von links) Sebastian Reng, Alexander Plößl, Thomas Hackenberg (Kommandant der FFW), Jonas Graf und Stephan Escherl. Bild: exb