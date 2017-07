Toni Tönchen beschert Im Phönix sommerliche Töne

Freizeit Schnaittenbach

27.07.2017

1

0 27.07.2017

Musikalisch kehrte der Sommer ins Phönix-Seniorenzentrum Evergreen ein. Mitgebracht hatte ihn die Kindermusikschule Toni Tönchen aus Kohlberg. Unter Leitung ihrer Lehrerin Maria Scheibner-Vasarhelyi (Zweite von rechts) erfreuten die Gruppe zum wiederholten Mal mit ihrer erfrischenden Senioren-Sommer-Serenade Bewohner und Gäste des Hauses. Die acht Mädchen und Jungen präsentierten ihrem Publikum einen bunten Melodienstrauß, der vom einleitenden "Kuckuckslied" und "Hänschen klein" über "Au claire de la lune" und "My Bonnie is over the ocean" bis hin zum "House of the rising sun" und dem abschließenden "Das Wandern ist des Müllers Lust" reichte. Insgesamt 26 Sstücke gaben die Kinder mit Blockflöten, am Keyboard und am E-Piano zum Besten. Bei so manchem sangen oder klatschten die Senioren fleißig mit. Maria Scheibner-Vasarhelyi führte selbst durch das Programm, stellte die Interpreten vor und erläuterte das musikalische Konzept ihrer Toni-Tönchen-Schule. Susanne Stein bedankte sich bei der Musikpädagogin und ihren Schützlingen für die unterhaltsame Stunde. Man freue sich schon auf ein Wiedersehen 2018. Dann könne man erleben, welche Fortschritte sie zwischenzeitlich gemacht haben. Als Dankeschön gab es für die jungen Künstler die "längste Praline der Welt". Bild: u