Freizeit Schnaittenbach

14.06.2017

14.06.2017

Mit dem Sieg des Teams Die Echten endete der zwölfte Wettbewerb um den Hilti-Kleinfeld-Cup für Fußball-Freizeitmannschaften im Sportzentrum. Der neue Vorstand um Manuel Kraus und Hermann Himmel war hochzufrieden mit dem Turnier unter Schirmherrschaft von Bürgermeister Josef Reindl. Traditionell reiste die Mannschaft Matt Lounge per Bollerwagen aus Hirschau an. Zu Turnierbeginn setzte es heftige Regenschauer, am Nachmittag folgte dann Kaiserwetter.

In der Vorrunde erzielten die 16 Teams 66 Tore und ließen in der Endrunde weitere 116 Treffer folgen. Bei den Platzierungsspielen holte das Hans-Luigi-Saller-Team mit einem 5:4 Sieg über Die Feierknaben den 15. Rang, die AH des TuS Schnaittenbach landete durch einen 4:2-Erfolg über den SV Haudichblau auf Rang 13. Platz 11 ging an Keine Tore SFU nach einem 3:2 gegen Hinter Mailand. Neunte wurden D'Oberlandler nach einem 2:0 Sieg gegen die SV Alkohooligans. Platz 7 belegte e-town-culture nach einem 3:1 über Knülle 03 und Matt Lounge schaffte mit einem 4:2 über Bauhof 13 Platz fünf.Das Halbfinale sah Die Echten, Team Holger, Ammerdoler Bolzer und Hottis Eleven am Start. Während Letztere deutlich mit 4:1 gegen die Ammerdoler Bolzer ins Finale einzogen, gewannen Die Echten erst im Neunmeterschießen mit 4:3 gegen Team Holger. Der dritte Platz ging nach einem 5:4 nach Neunmeterschießen an die Ammerdoler Bolzer vor Team Holger. Im Endspiel wurde der Vorjahresgewinner Hottis Eleven nach Neunmeterschießen mit 4:5 gegen den neuen Champion Die Echten nur Zweiter. Schirmherr Reindl überreichte die Pokale und Urkunden. Zudem wählten die Kapitäne, Schiedsrichter und eine Jury Fabian Helleder (Die Echten) zum besten Spieler und Alexander Köck (Bauhof 13) zum besten Torwart. Den Wettbewerb "Hamma von Schnoittnboch" (Radarmessung) gewann Joel Lichtenfeld (Die Echten) mit 110 Stundenkilometern.