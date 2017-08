VdK-Ortsverband in Lüneburg und Naumburg

Die Lüneburger Heide hatte die Fahrt des VdK-Ortsverbandes Schnaittenbach zum Ziel. Schon bei der Anreise wurde Lüneburg in zwei Gruppen unter die Lupe genommen. Der zweite Tag führte mit einem Reiseleiter in die Heide.

Bei einer Kutschenfahrt spürten die Gäste deren Reiz und bewunderten Besen- und Glockenheide in voller Blüte. Als wäre es bestellt gewesen, graste neben dem Weg eine riesige Herde Heidschnucken, die sich durch Urlauber nicht stören ließen.Hinterher wurde das Schiffshebewerk Scharnebeck besucht, wo der Tag bei Kaffee und Kuchen ausklang. Der dritte Tag verging größtenteils im Serengeti-Park. Aus dem Bus heraus waren frei laufende Löwen, Tiger, Giraffen, Nashörner mit Jungtieren, Affen, Geparden und viele andere Exoten zu bestaunen.Auf der Heimfahrt wurde am vierten Tag noch Naumburg und sein berühmter Dom besucht. Danach gab es noch genügend Freizeit, so dass sich jeder nach seinem Gusto beschäftigen konnte.