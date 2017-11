Weinfest des Schützenvereins Schnaittenbach kommt an

Freizeit Schnaittenbach

13.11.2017

Zum mittlerweile 35. Mal veranstaltete der Schützenverein Schnaittenbach ein Weinfest. Dessen Mischung von Sport und Geselligkeit machen es jedes Jahr zu einem Höhepunkt im Veranstaltungskalender des Schützenvereins. Schützenmeister Bernhard Neudecker konnte im herbstlich geschmückten Schützenheim Vertreter von Stadt und Kirche, Ehrenmitglieder sowie Repräsentanten verschiedener Vereine begrüßen. Dank galt den vielen Helfern.

Das bei den Besuchern sehr beliebte Du-und-ich-Schießen schloss sich an. Hier wird mit dem Luftgewehr auf Ring- und Glücksscheibe angelegt. Den ganzen Abend über lief der Wettbewerb, an dem Paare teilnahmen. Diesmal gab es zwei Erstplatzierte: Michael Werner und Karl Hottner sowie Andrea und Christian Müller. Sie bekamen jeweils zwei Flaschen Wein und Schwarzgeräuchertes. Auf dem dritten Platz folgten Michaela und Thomas Prüll, die je zwei Flaschen Wein erhielten.Für Essen und Getränke war natürlich gesorgt. Prämierte Weine aus Italien und Deutschland, aber auch verschiedene Biere aus Hirschau wurden ausgeschenkt, Käseteller, Gulaschsuppe, selbst gemachter Zwiebelkuchen und andere Spezialitäten dazu gereicht. Im Laufe des Abends füllte sich das Schützenheim mit so vielen, überwiegend jungen Gästen, dass weitere Garnituren aufgestellt werden mussten.