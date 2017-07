Kultur Schnaittenbach

20.07.2017

11

0 20.07.201711

Die "Bayrische Singstund'" in der Buchberghütte hat sich schon fast zur Traditionsveranstaltung entwickelt. Franz Schötz, Referent des Bayerischen Landesvereins für Heimat- und Volksmusikpflege lud zum Mitsingen ein.

Offenes Singen

Lustige Lieder

Die Freude am Musizieren spürt man bei Franz Schötz gleich auf Anhieb. Er tat sich leicht, wieder zahlreiche Musikbegeisterte zum Mitsingen zu animieren. Mit dem Lied "Wer allweil lustig is" fand er gleich den richtigen Einstieg. Unterstützt wurde er von den Blechernen Sait'n.Der Arbeitskreis Heimat und Kultur hatte in Zusammenarbeit mit der Katholischen Erwachsenenbildung Amberg-Sulzbach dieses offene Singen und Musizieren initiiert.Arbeitskreissprecher Heinz Steinkohl freute sich über die vielen Gäste; besonders aber darüber, dass wieder einmal mit den Blechernen Sait'n renommierte Musikanten aus Schnaittenbach als Mitwirkende gewonnen werden konnten. Auch Hans Bauer von der Katholischen Erwachsenenbildung erging es ebenso.Franz Schötz hatte zwar Liedblätter dabei, legte aber großen Wert auf das Auswendig-Singen, da es dann besser klingt. Mit dem bekannten Stück "der Fensterstockhiasl" ging es weiter, "Mei Bou, der möcht heirat'n" und "das Ehebarometer", ein verbreitetes Lied in der Oberpfalz, folgten. Zu jedem Stück hatte er unterhaltsame Geschichten parat.Zwischendurch hatte das singende Publikum Pause. Dann brachten Ingrid und Franz Gericke mit lustigen Liedern die Gäste zum Lachen. Aus dem berühmten "I was born on a wandering star" wurde das Lied vom "Nacktschneck".