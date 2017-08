Kultur Schnaittenbach

Wenn ein Bürgermeister sich etwas wünscht, dann kann man schlecht Nein sagen. Aber nicht nur die Bitte von Josef Reindl, dass die Sommerserenade des Schnaittenbacher Chores Happy Voices jedes Jahr stattfinden möge, war der Grund für die Neuauflage. Auch der enorme Zuspruch der Gäste ließ Chorleiterin Andrea Eichenseer kaum eine andere Wahl.

Ein lauer Sommerabend im Rathaushof bot die Kulisse für eine musikalische Zeitreise von den 30er- in die 60er-Jahre. Begleitet wurde der vierstimmige Chor von Michael Seegerer am E-Piano, Sebastian Reindl (Gitarre und Bass) sowie Maximilian Nagler (Schlagzeug). Sie begrüßten die Gäste instrumental mit "Wir machen Musik". Passend zum herrschenden Wetter folgten mit "Wochenend und Sonnenschein" und "Irgendwo auf dieser Welt" Stücke, die einst die unvergessenen Comedian Harmonists bekannt machten. Durch den Abend führte wiederum Moderator Stefan Reindl, der viel Interessantes über die Stücke und die ursprünglichen Interpreten zu erzählen wusste. Er griff auch die politischen Umstände der 30er-Jahre auf, die zum Ende der Comedian Harmonists führten."Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt", hauchte Solistin Anja Fröhlich so gefühlvoll ins Mikrofon wie einst Marlene Dietrich selbst. "Ein Freund, ein guter Freund" weckte die Erinnerung an Heinz Rühmann. Darauf folgten mit "Ein kleiner grüner Kaktus" und "Ich brech die Herzen der stolzesten Frauen" zwei Hits, bei denen die Männerstimmen ihr Können unter Beweis stellten. "Kann denn Liebe Sünde sein" war ein weiteres Solo von Anja Fröhlich. Mit ihrer markanten Stimme ließ sie Zarah Leander wieder aufleben.Auch die Frauenstimmen kamen zum Zug und gaben mit "Wir machen Musik" von Marika Rökk und "Ich will keine Schokolade" von Trude Herr zum Besten. Damit war schon der Sprung in die Sechziger vollzogen, und es folgten bekannte Hits wie "Souvenirs, Souvenirs", der "Kriminaltango", oder Bill Ramseys "Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett".Der musikalische Abend neigte sich dem Ende entgegen. Nachdem der Chor sich mit "Liebeskummer lohnt sich nicht" von seinen rund 200 Gästen verabschiedet hatte, erklatschte sich das Publikum noch eine Zugabe. Eine Hommage an Hildegard Knef mit "Für mich soll's rote Rosen regnen" bildete den Abschluss, wiederum ein Solo von Anja Fröhlich.Einmal mehr zeigte Andrea Eichenseer mit ihrer 20-köpfigen Truppe, dass der Name des Chors Programm ist. Bei lauen Temperaturen und guter Bewirtung dachte kaum einer sofort an den Nachhauseweg.