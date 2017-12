Kultur Schnaittenbach

19.12.2017

19.12.2017

Seit einigen Jahren immer zur Adventszeit gastiert der Niederländer Evert Groen zu einem Orgelkonzert in der Pfarrkirche St. Vitus. Der Auftritt sorgt nicht nur musikalisch für eine Bescherung.

Heuer erlebten die zahlreichen Konzertgäste - und es werden trotz des Termins unter der Woche von Jahr zu Jahr mehr - ein Wunschkonzert vom Feinsten. Denn der virtuose Organist ließ die musikalischen Vorschläge seines Publikums als symphonische Improvisationen erklingen.Evert Groen begann bereits mit sechs Jahren mit dem Kirchenorgelspiel und hatte als Neunjähriger seinen ersten Solo-Auftritt mit Bach-Kompositionen und Improvisationen auf Zuruf. Seit dem Ende der 1980er-Jahre gibt er jährlich bis zu ein Dutzend Konzerte für einen guten Zweck in vielen Kirchen in Europa und den USA. Seine Vorliebe für symphonische Instrumente, die er aus dem Effeff beherrscht, ist dabei zur Freude der Zuhörer zu spüren.Vielerlei Stilrichtungen waren gefragt, so dass die enorme Klangbreite und Tonvielfalt der Mattes-Orgel zum Tragen kam. Um den Abstand zwischen Organist und Publikum aufzuheben, wurden die Verrichtungen am Spieltisch per Video in den Kirchenraum übertragen. Die Musikwünsche der Konzertgäste, die Groen auf Zuruf zu Konzertbeginn entgegennahm, reichten von klassischen Werken über Operettenmelodien und Welthits bis hin zu bekannten internationalen Weihnachtsliedern. Mal jazzig, mal romantisch, aber auch sakral interpretierte Groen die Wünsche. Er entlockte der Königin der Instrumente eine Fülle von Klangfarben, Lautstärken, Tonnuancen und Tempi - und das alles ohne Notenblatt.Evert Groen erwies sich dabei als leidenschaftlicher Meister an der Orgel. Dank der Videoübertragung wurde für die Besucher sichtbar, welche Leistung ein Organist vollbringt. Die begeisterten Konzertgäste spendeten langanhaltenden Applaus.