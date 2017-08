Kultur Schnaittenbach

10.08.2017

Den Wanderern und Heimatfreunden die geschichtsträchtigen Stätten und Sehenswürdigkeiten des mythenumrankten Buchbergs aufzuzeigen und damit näherzubringen - dies hat sich der Heimat- und Volkstumsverein Ehenbachtaler aus Schnaittenbach zur Aufgabe gemacht.

Einst eine Weihestätte?

Hinweistafel Nr. 25

Initiator Erwin Meier, tatkräftig unterstützt von den Buchbergfreunden Heinz Gebhardt, Rainer Biller und Hans Grieger, haben kürzlich zu diesem Zweck die 25. schön gestaltete und in die Waldlandschaft passende Holz-Hinweistafel am Schnaittenbacher Hausberg angebracht. Und zwar am Gipfel des Eichenbergs, dem bislang in der Öffentlichkeit fast unbekannten Zwillingsbruder des Buchbergs.Nur wenigen Schnaittenbachern und Buchbergfreunden dürfte es bekannt sein, dass sich im Massiv der "Freudenberge", des westlichen Vorsprungs des Urgebirgsstockes rechts der mittleren Naab, nicht nur zwei, sondern drei Gipfel befinden, nämlich der 673 Meter hohe Rotbühl, der 667 Meter hohe Buchberg und der 559 Meter hohe Eichenberg.Der Eichenberggipfel befindet sich rechts der Kreisstraße AS 19 zwischen Schnaittenbach und Hainstetten, direkt gegenüber der Einfahrt zu Buchbergparkplatz und -hütte. Heimatforscher und Studienrat Georg Landgraf titulierte, wie Hobbychronist Hans Grieger alten Aufzeichnungen entnommen hat, den Eichenberg als Zwillingsbruder des Buchbergs und widmete ihm 1933 sogar ein eigenes Büchlein mit dem Titel "Eichenberg und Buchberg, zwei Weihestätten der Deutschen in der Oberpfalz".Weihestätte deshalb, weil sich auf einem Ausläufer des Eichenberges in der sogenannten Weißlohe eine alte Erdschanze und im Umkreis der Anhöhe einst keltische Siedlungen befanden. Laut Landgraf bestehen auch Vermutungen, dass auf diesem Berg einst eine alte, heidnische Opferstätte war. Unter Eichen, in heiligen Hainen, verehrten die heidnischen Vorfahren ihre Gottheiten. Diese Opferstätten waren in der Regel auf Hügeln, Anhöhen oder Bergen errichtet. Im Gebiet des Eichenberges befanden sich früher auch die Ansiedlungen Polenwinden und Höflas, letztere mit einer Turmhügelburg.Um das Buch- und Eichenberggebiet für Wanderer und Heimatfreunde erlebbar zu machen, haben Erwin Meier und Heinz Gebhardt, unterstützt von Rainer Biller Hans Grieger, all diese Stätten und Sehenswürdigkeiten mit von Erwin Meier angefertigten und natürlich gestalteten Holz-Hinweistafeln versehen. Diese zeigen etwa Höflas, Polenwinden, Haar, die Keltenfliehburg oder Burg Haldenrode, aber auch die Fensterbach- oder die Bolwiequelle auf. Die 25. Tafel stellten die drei Heimatfreunde mit der Inschrift "Eichenberg 559 m - Zwillingsbruder vom Buchberg" auf. Erwin Meier und Heinz Gebhardt planen bereits weitere Tafeln im Buchberggebiet, aber auch im Bereich vom Forst.