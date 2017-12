Hermann Frieser spricht in Schnaittenbach über Brauchtum in der Weihnachtszeit

Kultur Schnaittenbach

19.12.2017

12

0 19.12.201712

"Oh heiliger Andreas, schick mir an Mo" - mit diesem Spruch erflehten in früheren Zeiten vor allem heiratswillige Mädchen beim Schutzpatron der Liebenden und des Ehestands ihren Zukünftigen. Der ehemalige Kreisheimatpfleger Hermann Frieser wusste im Schnaittenbacher Kulturstadl interessante Hintergründe über die Tage vor Weihnachten zu berichten.

Den Andreastag am 30. November konnten junge Mädchen im heiratsfähigen Alter früher kaum erwarten, da sie in dieser Nacht angeblich einen Blick in ihre Zukunft, besser gesagt auf ihren zukünftigen Ehegatten werfen konnten. Die Andreasnacht galt als die "Losnacht" - gemeint war damit die Nacht der Wahrsage oder des Liebesorakels. Übrig bleiben wollte keines der Mädchen. Daher nahmen sie ihr Schicksal selbst in die Hand und ließen sich allerhand einfallen, um herauszufinden, wie das neue Jahr für sie günstig ausfallen würde. Aber auch für Ältere war die Andreasnacht eine besondere, wusste Hermann Frieser zu berichten. So wurde eine Pyramide aus Mehl aufgestellt: Blieb sie ganz, so passierte nichts Schlimmes im nächsten Jahr.Der Spruch "Kathrein stellt den Tanz ein", die Barbarazweige am Barbaratag, oder der heilige Nikolaus, der den Kindern Nüsse und Äpfel bringt, sind noch heute bekannt. Als weiteren Heiligentag hob der ehemalige Kreisheimatpfleger den 13. Dezember, den Tag der heiligen Luzia, hervor. Diese Gestalt aus Syrakus bringt mit ihren Kerzen auf dem Kopf Licht in die Dunkelheit und hilft den Armen. In Skandinavien wird sie gefeiert, die Menschen haben sie aber auch zur bösen Erscheinung gemacht, um Angst zu verbreiten.Der Sprecher des Arbeitskreises Heimat und Kultur, Heinz Steinkohl, hatte eingangs einen kurzweiligen Abend angekündigt und damit nicht zu viel versprochen. Frieser lockerte die Erzählungen mit musikalischen Einlagen zum Mitsingen auf.