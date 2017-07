Kultur Schnaittenbach

26.07.2017

Im Phönix-Seniorenzentrum Evergreen hielt der Sommer Einzug. Die Kindermusikschule Toni Tönchen aus Kohlberg erfreute unter der Leitung ihrer Lehrerin Maria Scheibner-Vasarhelyi die Heimbewohner und die Gäste des Hauses. Acht Mädchen und Jungen präsentierten einen bunten Melodienstrauß: "Kuckuck", "House of the rising sun", "My Bonnie is over the ocean", "Hänschen klein" oder das "Wandern ist des Müllers Lust". Insgesamt 26 Musikstücke gaben die Kinder mit Blockflöten, am Keyboard und am E-Piano zum Besten.