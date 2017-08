Kultur Schnaittenbach

09.08.2017

10

0 09.08.201710

Den griechischen Abend des TuS Schnaittenbach im Rathausinnenhof nahm der Maler Friedrich Kazimierski zum Anlass, um im Kulturstadl erstmals der Öffentlichkeit seine Bilder vorzustellen.

Friedrich Kazimierski, Jahrgang 1948, ist eines von fünf Kindern einer in den Nachkriegswirren aus dem heutigen Rumänien geflüchteten Familie. In Stulln geboren und aufgewachsen, verbrachte er die längste Zeit in Wernberg mit seiner Frau Resi.Vor etwa sechs Jahren zog Friedrich Kazimierski mit seiner Frau, die kurz danach verstarb, in das Pflegeheim Evergreen in Schnaittenbach. Aufgrund seiner Erkrankungen, insbesondere Parkinson, ist er auf den Rollstuhl angewiesen. Sein geistiger Zustand und sein Wille zur Mobilität halten ihn im Rahmen seiner Möglichkeiten fit.Vor eineinhalb Jahren entdeckte er seine Liebe zur Kunst. Durch seinen Beruf unter anderem als Maler lag dies nahe. Zu Beginn kreierte er gegenständliche Bilder, ehe er sich der abstrakten Malerei zuwandte. Seine Werke zeigen ein außergewöhnliches Talent, mit Farben zu komponieren. Jedes Bild ist authentisch und spiegelt in der Farbgebung seine jeweilige Gefühlswelt wider. Friedrich Kazimierski arbeitet überwiegend nachts, wenn er nicht schlafen kann. Bürgermeister Josef Reindl eröffnete die Ausstellung. Kazimierskis Neffe Klaus Uhl gab einige Erläuterungen zu den Bildern, die durch die Farbe lebten. Er bezeichnete es als bewundernswert und erstaunlich, mit welcher Energie und Lebenswillen er seine persönliche Situation meistere. Kazimierski wolle damit auch Menschen in einer ähnlichen Situation ermuntern, etwas kreatives zu tun statt rumzusitzen. Sein Wunsch war, über diese Ausstellung etwas bekannter zu werden und auch das eine oder andere Bild zu verkaufen. Der Erlös dieser Ausstellung ging an die Jugendarbeit des TuS Schnaittenbach. Weitere Ausstellungen in der Region sind geplant.