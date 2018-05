Kultur Schnaittenbach

Einst als Jugendschola wurde 1981 vom damaligen Gemeindereferenten Eduard Freisinger der Chor gegründet, der jetzt unter dem Namen Happy Voices bekannt ist. Als 2006 Andrea Eichenseer die Leitung des Ensembles übernahm, erfolgte auch die Umbenennung. Mit der Gründung eines eingetragenen Vereins erfolgte nun ein weiterer Meilenstein.

Mitwirkende und Auftritte wurden mehr, was auch die organisatorischen Aufgaben anwachsen ließ. Aber auch Unterstützer, die sich nicht gesanglich engagieren konnten, kamen zunehmend auf den Chor zu. So reifte der Entschluss, dieser Entwicklung Rechnung zu tragen und sich ins Vereinsregister aufnahmen zu lassen.Stefan Bauer, der in den vergangenen Jahren Chorleiterin Andrea Eichenseer viele organisatorische Aufgaben abgenommen hat, eröffnete die Gründungsversammlung, zu der 16 Sänger erschienen waren. Im Vorfeld waren eine Satzung vorbereitet, aber auch mögliche Kandidaten für ein Vorstandsamt ausgelotet worden.So hatte Versammlungsleiter Michael Högl eine gute Basis. Einige Punkte der Satzung bedurften noch der Diskussion. Letztendlich wurde der Text aber einstimmig angenommen. Demnach führt der neue Verein nun den Namen Happy Voices Schnaittenbach e. V.Auch die Besetzung der Vorstandsposten verlief einvernehmlich. Einstimmig wurde Stefan Bauer zum Vorsitzenden und Anja Fröhlich zu seiner Stellvertreterin gewählt. Kerstin Carreto obliegt die Kassenführung und Markus Nagler das Amt des Schriftführers. Julia Reindl und Stefan Siegert heißen die Kassenrevisoren. Andrea Eichenseer wurde formell die Leitung des Chores übertragen, sie gehört somit auch dem Vorstandsgremium an.