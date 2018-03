Kultur Schnaittenbach

28.03.2018

Marterln, Bildstöcke, Feldkreuze und Gedenksteine - davon gibt es rund 80, die die Wege und Plätze in und um Schnaittenbach und den Ortsteilen säumen. Sie sind als Kulturgut, stumme Weggefährten und Zeugen der Vergangenheit von großem historischen Wert.

Eines davon, das heuer 125 Jahre alt wird, steht rechts neben dem Vitusheim vor der städtischen Grünanlage beim Kriegerdenkmal. Allseits bekannt als das Rasel-Kreuz, wurde es 1893 errichtet. Helmut Richter weiß in seinem Marterlbuch darüber zu berichten: Ein nach oben schräg zulaufender Granitquader, der am Sockel 140 Zentimeter misst und eine Höhe von 110 Zentimetern hat, trägt ein 160 Zentimeter hohes, braun gestrichenes Holzkreuz mit einem vergoldeten Christuskörper. Es wird von einem innen blau gestrichenen Scheiteldach vor Witterungseinflüssen geschützt. Am Schaft des Kreuzes ist eine ebenfalls vergoldete kleine Tafel mit folgender Inschrift angebracht: "Errichtet von der Familie Rasel 1893". Dieses Kreuz hat die Familie Rasel, Inhaberin des Kaolinwerks, vor 125 Jahren gestiftet. Es zierte ursprünglich die Außenseite des alten Stadels, der auf dem Platz des heutigen Vitusheims stand. Seit Abbruch des Stadels um 1960 fristete das Kreuz auf dem Dachboden des Rasel-Anwesens in der Hauptstraße ein trauriges Dasein.Als man es nach dem Verkauf des Anwesens wieder entdeckte, ließ es Klemens Rasel vor 15 Jahren fachkundig restaurieren und 2003 in der Nähe des ursprünglichen Standorts neben dem Vitusheim aufstellen.