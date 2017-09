Kultur Schnaittenbach

25.09.2017

40 Jahre Ausleihestelle von Medien, aber auch Ort der Begegnung und der Kommunikation im Erdgeschoss des alten Rathauses im Herzen von Schnaittenbach: Der runde Geburtstag der Stadt- und Pfarrbücherei wurde mit Gottesdienst, Lesung im Kulturstadel und Festakt mit einem Tag der offenen Büchereitür gefeiert.

Die Geburtstagsfeier, bestens organisiert von Büchereileiterin Rita Falk und dem Büchereiteam, wurde eingeläutet mit einem von Stadtpfarrer Josef Irlbacher in der Kirche St. Vitus zelebrierten und vom C(h)or mit Herz unter Leitung von Ulrike Straub gesanglich mitgestalteten Gottesdienst. Dabei wurde Dank gesagt einen harmonischen "Bund fürs Lesen" zwischen Stadt und Pfarrei.Die Predigt stand unter dem Thema "Nimm und lies", und zwar sowohl die Bibel als auch weltliche Bücher, die, neben vielen anderen Medien, nach wie vor ein bedeutendes Medium darstellen. Respekt und Anerkennung zollte Irlbacher Büchereileiterin Rita Falk und dem 17-köpfigen Büchereiteam für deren jahrelanges ehrenamtliches Engagement.Etwa 50 Krimi-Liebhaber wohnten der spannenden Lesung von Autorin Sonja Silberhorn aus Regensburg begeistern, die Texte aus ihrem vierten Kriminalroman "Mordsdult" oder dem Kurzkrimi "Kalt ist's" aus der Anthologie "Tatort Oberpfalz" begeistern. Beim Festakt im alten Rathaus unter der Regie von Büchereileiterin Rita Falk, den der Schulchor musikalisch und gesanglich umrahmte, ließ Bürgermeister Josef Reindl die Geschichte der Stadt- und Pfarrbücherei kurz Revue passieren. Er verwies auf die Geburtsstunde im Jahre 1977 und den damals zwischen der Stadt mit Bürgermeister Hans Hofmeister und der Pfarrei St. Vitus mit Stadtpfarrer Josef Gebhardt geschlossenen "Bund fürs Lesen".Unterstützt und begleitet vom St.-Michaels-Bund in München werde die Kooperation sicherlich auch die kommenden 40 Jahre Bestand haben, sagte er. Mit einem Blumenstrauß bedankte sich Reindl bei Rita Falk für ihre 17-jährige Büchereileitung, aber auch bei den über 50 ehrenamtlichen Helfern während der zurückliegenden vier Jahrzehnte und beim St.-Michaels-Bund.Großen Anklang bei der Bevölkerung fanden sowohl die Ausstellung von Grund- und Mittelschülern, die mit verschiedenen Projekten rund ums Buch, Bücherkisten, Geschichtenmappe und -rollen sowie Papierperlenvorhang einen wertvollen Beitrag zum Jubiläum leisteten, als auch die von Rita Falk erstellte Diashow "40 Jahre Stadt- und Pfarrbücherei". In der Huzastubn des alten Rathauses zeigte sie den Werdegang dieser aus der Stadt nicht mehr wegzudenkenden Einrichtung anschaulich aufgezeigt wurde.Beim Tag der offenen Büchereitür, bei dem Annelie Kraus aus Büchern vorlas, herrschte den ganzen Tag über reges Treiben.