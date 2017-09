Viel Applaus für Ehenbachtaler beim Bluval-Festival in Straubing

Kultur Schnaittenbach

29.09.2017

Straubing/Schnaittenbach. Einen schönen Spätsommertag voller Blasmusik erlebten die Aktiven der Ehenbachtaler Blaskapelle bei ihrem Vereinsausflug zum Bluval-Festival nach Straubing. Nach der Anreise mit dem Bus lauschten die Musikanten zunächst in lockerer Atmosphäre den Beiträgen der über 50 Gruppen, die im gesamten Stadtkern verteilt verschiedenste Stilrichtungen präsentierten. Am Nachmittag folgte schließlich der 90-minütige, eigene Auftritt auf dem zentral gelegenen Theresienplatz, der von den zahlreich mitgereisten Anhängern (Bild) mit viel Applaus bedacht wurde. Nachdem der Durst noch an Ort und Stelle gelöscht wurde, ging es weiter nach Pentling zum Gasthof Zur Walba, wo auch der Hunger der Musikanten gestillt wurde. In fröhlicher Runde ließ man dort den gelungenen Ausflug ausklingen. Neben den aktiven Musikanten begleiteten auch einige Anhänger die Ehenbachtaler Blaskapelle zum Bluval-Festival nach Straubing. Bild: exb