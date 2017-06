Zum 52. Mal Pfingstritt in Kemnath am Buchberg

05.06.2017

Herrliches Wetter war den Haflingerzüchtern und Pferdefreunden zum 52. Pfingstritt in Kemnath am Buchberg beschert. Rund 240 Reiter reihten sich mit ihren Rössern in den stattlichen Zug zur Sebastiani-Kapelle ein.

Kemnath am Buchberg. Organisationstalent und Routine bewiesen die Haflingerzüchter und Pferdefreunde Kemnath am Buchberg erneut beim Pfingstritt, der unfallfrei über die Bühne ging. Die Reiter stellten sich mit ihren Pferden - vom niedlichen Pony über gelassene Kaltblüter bis hin zu rassigen Reitpferden - am Kirchplatz in Kemnath auf. Dort gaben das Buchbergecho und die Jagdhornbläser aus Nabburg vor dem Abmarsch ein Standkonzert.Den Reiterzug führten hoch zu Ross Markus Bierler mit dem Kreuz und Pastoralassistent Andreas Hornauer an. Es folgten die Kutschen mit den Ehrengästen. Mit dem Pfingstritt würden Haflingerzüchter und Pferdefreunde an Pflege und Erhalt eines uralten christlichen Brauchtums festhalten, sagte Lorenz Gebert, Vorsitzender des ausrichtenden Vereins. "Beim Pfingstritt herrscht der Heilige Geist, der Leben schafft und glücklich macht", betonte er.Der Verein zeige mit der Ausrichtung seine Heimat- und Kulturliebe, erklärte Bürgermeister Sepp Reindl. Laut Landrat Richard Reisinger wird echtes, authentisches Brauchtum gepflegt. In seiner Predigt bezeichnete Pfarrer Josef Irlbacher den Pfingstmontag als guten Tag, um der Schöpfung zu gedenken, die ohne Heiligen Geist nicht möglich sei. Die momentane Welt habe es dringend notwendig, ihr Antlitz zu erneuern, denn die Schöpfung gerate an vielen Ecken und Enden in gefährliche Schieflagen. Der Pfingstritt sei ein "Fest der Schöpfung, das für ein Leben in Dankbarkeit gegenüber Gott, für Achtung gegenüber allem Geschaffenem und Ehrfurcht gegenüber den göttlichen Wundern und für ein Leben mit Grenzen sensibilisieren soll".