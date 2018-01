Politik Schnaittenbach

Er war der erste Bürgermeister von Schnaittenbach nach dem Krieg. Und Johann Nagler amtierte, als aus dem Markt eine Stadt wurde. Heute vor 50 Jahren ist er gestorben.

Schon Vater Bürgermeister

1960 nicht mehr kandidiert

Schnaittenbach. (sh) Vor genau 50 Jahren, und zwar am 4. Januar 1968, verstarb der frühere 1. Bürgermeister Johann Nagler, der erste Nachkriegsbürgermeister und auch Stadterhebungsbürgermeister von Schnaittenbach, an den sich die älteren Bürger noch gerne erinnern. Er war eine Persönlichkeit, der in allen Bevölkerungsschichten große Beliebtheit und hohe Wertschätzung genoss.Seine kommunalpolitische Karriere begann im Jahre 1945. Nach dem Einmarsch der Amerikaner wurde der damals amtierende 2. Bürgermeister L. Haider (der 1. Bürgermeister Albert Bauer diente zu dieser Zeit als Major bei der Wehrmacht) im August/September seines Amtes enthoben und anstelle dessen Johann Nagler kommissarisch als Gemeindeoberhaupt von der Besatzungsmacht eingesetzt. Im Januar 1946 fanden die ersten Kommunalwahlen statt, bei denen Nagler als Kandidat der CSU in seinem Amt bestätigt wurde.Er trat damit in die Fußstapfen seines Vaters Georg, der von 1882 an viele Jahre 1. Bürgermeister des damaligen Marktes gewesen war. Geprägt vom christlichen Glauben und unermüdlicher Schaffenskraft leistete er gerade in der schwierigen Nachkriegszeit eine enorme Aufbauarbeit. Trotz der damals herrschenden beengten Wohnverhältnisse musste auch noch weit über ein Drittel der Einwohnerzahl an Flüchtlingen untergebracht werden.Von den 2753 Menschen, die 1948 in Schnaittenbach lebten, waren mehr als 700 Flüchtlinge. In seine 15-jährige Amtszeit von 1945 bis 1960 fielen unter anderem der Bau und die Erschließung der neuen Siedlungen in der Glück-Auf-Straße und Waldstraße, Straßen- und Wasserleitungsbauten, Schulhausbau, Stadterhebung von Schnaittenbach und vieles mehr. Sein Verdienst war es auch, dass Schnaittenbach als erste Gemeinde im Landkreis Amberg eine ordentliche Gesamtkanalisation in Angriff genommen hat.Unermüdlich unterstützte Nagler den seinerzeitigen Pfarrer Simon Utz beim Bau des Pfarrhofes, des Kindergartens und anderer kirchlicher Projekte. 1960 stellte sich Johann Nagler aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr als Bürgermeisterkandidat zur Verfügung. Aufgrund seiner vielfältigen Verdienste um seine Heimatstadt wurde er zum Ehrenbürger ernannt. Am 4. Januar 1968 ist er verstorben und fand auf dem Schnaittenbacher Friedhof seine letzte Ruhe.