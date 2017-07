Politik Schnaittenbach

23.07.2017

Eine Empfehlung an den Stadtrat hatte der Bauausschuss parat: Für ihn selbst übersteigt der Betrag von 100 650 Euro brutto nämlich die Kompetenz.

Das Gremium legt dem Stadtrat nahe, den Auftrag für die energetische Sanierung des städtischen Kindergartens St. Vitus innerhalb des Kommunalinvestitionsprogramms (Gewerk Heizungsanlage) an den wirtschaftlichsten Bieter zu erteilen: Das ist die Firma Gietl aus Nabburg. Die Ausschreibung hierfür ist durch das Ingenieurbüro Eisenreich, Pirkl und Weigl (Amberg) erfolgt. Es wurden sieben Firmen zur Abgabe eines Angebots eingeladen, erklärte Klaus Kittler von der Bauverwaltung. Nach rechnerischer und technischer Prüfung fiel die Wahl auf die Gietl-Offerte.Beschlossen hingegen hat der Ausschuss, den Auftrag für die Tankdemontage im Kindergarten St. Vitus an die kostengünstigste Firma TSG aus Vilseck zu vergeben. Die Auftragssumme beläuft sich auf 1027 Euro.Ein paar Monate war extern nicht mehr viel zu hören von jener Anlage, die Philipp Lottner (Hahnbach) und Markus Wirz (Witzlhof) im April im Stadtrat ausführlich erläutert haben: Die geplante Paintballanlage mit Freizeiteinrichtungen Schnaittenbach. Der Stadtrat hatte seinerzeit grundsätzlich positiv darauf reagiert, jetzt kommt Bewegung in die Sache: Bauamtsleiter Thomas Klein legte die Voranfrage der beiden Interessenten vor, es ging jedoch nur darum zu signalisieren, ob dem Betrieb einer solchen Anlage baurechtlich zugestimmt werden kann. Dem Ansinnen wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt (6:1 Stimmen), mehr aber auch noch nicht. Wie zu befinden sein wird, da werden mehrere Dienststellen mitreden, wenn ein entsprechender Bauantrag eingereicht ist. Zunächst mal lässt sich so viel sagen: Der Anfang ist gemacht.Über den "Abbruch und die Erneuerung einer Brennstelle 171" hatte der Bauausschuss zu beraten. Das heißt nichts anderes als Entfernen und Neuaufbau einer Straßenlaterne - in der Bachgasse 9. Dort steht die Laterne auf Privatgrund, der Besitzer will aber jetzt das Gebäude Bachgasse 9 abreißen und danach ein neues Gebäude errichten. Deshalb muss die alte Laterne abgebaut werden, eine neue wird dann an der Ecke des Anwesens Bachgasse 7 aufgestellt, ebenfalls auf dem Grund des Besitzers. Dem Abbruch und der Erneuerung der "Brennstelle 171" stimmte der Ausschuss zu. Die Firma Bayernwerk wird den Auftrag (1895 Euro) ausführen.