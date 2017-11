Politik Schnaittenbach

26.11.2017

93

0 26.11.201793

Zwischen 60 und 70 Jahren standen die neun Pappeln und Spitzahorn an der Dr.-Carl-Eibes-Straße im Süden der Stadt. Jetzt mussten sie gefällt werden, weil sie laut Gutachter eine Gefahr für Leib und Leben darstellten.

Schnaittenbach. (e) Das Urteil war vernichtend. Die Bäume seien extrem bruchgefährdet, sie stellten eine Gefahrenquelle dar. Der Bauausschuss gab ihnen in seiner Sitzung das letzte Geleit, am Samstag hatte ihre letzte Stunde geschlagen. Dem Ausschuss blieb keine andere Wahl: Die neun Bäume an der Einmündung zur Liborius-Gräßmann-Straße mussten gefällt werden. Das Risiko wollte niemand mehr in Kauf nehmen. Die Stellungnahme des Kreisfachberaters für Garten und Landschaftspfleger, Artur Wiesnet, sei eindeutig, bekundete Bürgermeister Josef Reindl.Geplant ist, an gleicher Stelle eine neue Baumpflanzung zu schaffen. Jedenfalls können Fußgänger und Fahrzeuge jetzt die Straßen benutzen, ohne mit Sorge zu den Baumwipfeln sehen zu müssen. "Der Spielplatz kann so nicht bleiben", hat Klaus Kittler von der Bauverwaltung festgestellt, die Ausschussmitglieder waren mit ihm einer Meinung. Gemeint ist der Spielplatz am Vitusheim in der Stadtmitte. Die dort im Jahr 2002 errichtete Turm-Spiel-Kombination weise mittlerweile große Mängel auf, mehrere tragende Elemente seien durchgemorscht und teilweise sogar gebrochen, so Kittler. Der Zustand des Spielgerätes entspreche nicht mehr den Sicherheitsrichtlinien; und weil die gleiche Spiel-Kombination auch nicht mehr produziert werde könnten auch keine Ersatzteile beschafft werden. Mittlerweile hat die Stadtverwaltung von mehreren Spielgeräteherstellern Offerten eingeholt, mit einer neuen Spielkombination (Doppelturm, Rohr-Rutsche, Klettergerüst, Schaukel) und einer neuen Sandauflage konnte sich der Bauausschuss anfreunden.Den Antrag einer Firma auf Errichtung einer Hinweis-Werbetafel im Gewerbegebiet Am Scherhübel hat der Bauausschuss zum Anlass genommen, in die Diskussion einzusteigen, ob es adäquat wäre, für Schnaittenbach ein einheitliches flexibles Leit- und Orientierungssystem für den Außenbereich anzuschaffen. Das ist mittlerweile in anderen Orten üblich, dass ein System von Hinweisschildern zusammengefasst auf einer Orientierungstafel angebracht wird. Darüber wird im Stadtrat noch zu reden sein.Der Turmrenovierung der Pfarrkirche St. Margareta in Kemnath am Buchberg hat Josef Werner (CWG) das Wort geredet. Sein Beitrag im Bauausschuss fußte auf einer Bauvoranfrage der katholischen Kirchenstiftung. Die Kirche zu sanieren sei ja wahrlich kein Luxus. In einem ersten Schritt soll der Turmhelm saniert werden, da war von rund 38 000 Euro die Rede. Dort seien bereits Wasserschäden aufgetreten. In einem zweiten Schritt sollen dann der gesamte Turm und das Kirchendach saniert werden. Ob es so weit kommt, ist eine andere Frage, denn Josef Werner informierte, dass die Diözese ihre Geldschatulle wohl nicht öffnen wird - bisher sei das jedenfalls so.