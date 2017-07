Politik Schnaittenbach

21.07.2017

Ein Besuch im Freibad? Für den Bauausschuss Schnaittenbach bedeutete der Termin Arbeit. Inspiziert wurden der Campingplatz und das Naturerlebnisbad.

Zusammen mit Bürgermeister Josef Reindl, Michael Klein und Klaus Kittler vom städtischen Bauamt machte sich das Gremium zunächst ein Bild von zwei großen Tannen, die auf dem Stellplatz 92 (von insgesamt 150) am Dauercampingplatz stehen. An sich schön anzusehen, der Stellplatzinhaber allerdings befürchtet in den zwei Bäumen bei einem möglichen Sturm ein Sicherheitsrisiko. Darüber hinaus könnten die Wurzeln Schäden verursachen. Dem wollte sich das Gremium nicht verschließen. "Dann sollen sie halt in Gottes Namen weg", sagte Bürgermeister Reindl. Die Mitglieder stimmten ihm zu. So werden die beiden Tannen gefällt. Die Kosten sind mit rund 1500 Euro veranschlagt, wobei die Wurzeln in der Erde bleiben. Für diese Arbeiten hat der Stellplatzinhaber zu sorgen.Wer den großzügigen Campingplatz befahren will, der muss am Eingang durch die Schrankenanlage. Die aber versieht aufgrund ihres beinahe zwölfjährigen Alters ihren Schließdienst nicht mehr zuverlässig. Anfang Juli fiel sie komplett aus. Die Kosten für eine Instandsetzung bezifferte Klaus Kittler mit dem Austausch der Automatiksteuerung auf exakt 2513,28 Euro. Die Kosten bei einer Erneuerung der kompletten Schrankenanlage würden sich auf 3842,63 Euro belaufen, inklusive eines neuen Motors mit Getriebe. Die Einfahrtstore bleiben dabei unverändert. Der Ausschuss hat sich nur für die Erneuerung der Schrankenanlage mit neuem Motor entschieden.Zusammen mit Bademeister Bernd Pröm diskutierte der Bauausschuss über einen neuen Unterwasserreiniger, dessen Anschaffung große Vorteile für die Badegäste auch in Sachen Unfallgefahr im Schwimmbecken hätte. Die teilweise glitschigen Stellen in der 3300 Quadratmeter großen Beckenlandschaft würden mit dem Unterwasser-Reinigungsgerät gegenüber anderen Geräten in kurzer Zeit sauber und stumpf. Mit dem Gerät wäre es möglich, sagte der Bademeister, mehrere saubere und stumpfe Einstiegsmöglichkeiten zu schaffen. Außerdem wäre damit die Reinigung des Beckens jeweils in der Vor- und Nachsaison schneller machbar, ließe sich insgesamt viel effektiver arbeiten."Das macht Sinn", stellte der Bürgermeister fest und hatte die Ausschussmitglieder hinter sich. Sie entschieden schlussendlich, ein solches Unterwasser-Reinigungsgerät für das Naturerlebnisbad anzuschaffen. Der Angebotspreis liegt bei rund 5950 Euro brutto, hieß es.