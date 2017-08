Politik Schnaittenbach

07.08.2017

Die Polit-Prominenz gab sich bei der Schnaittenbacher CSU die Ehre. Die Politik stand dabei aber nicht an erster Stelle, sondern die Mitglieder und vor allem jene, die sich langjährig für den Ortsverband engagierten. Durch den Abend im Kräutergarten führte Vorsitzender Marcus Eichenmüller.

Seit 71 Jahren sei der CSU-Ortsverband Schnaittenbach für die Stadt tätig und habe die Geschichte des Ortes nachhaltig geprägt, betonte Eichenmüller bei diesem gut besuchten Ehrungsabend. "Das ist nur möglich durch unsere Mitglieder, die sich engagiert für ihre Gemeinde einsetzen", sagte er.Gemeinsam mit Kreisvorsitzendem Harald Schwartz, Bezirksrat Martin Preuß, Bundestagslistenkandidat Andreas Otterbein und Bürgermeister Josef Reindl bedankte sich Eichenmüller bei mehreren langjährigen Parteimitgliedern für ihre Mitarbeit. So wurde Rita Pröm für 40 Jahre in der CSU mit einer Urkunde und einer Ehrennadel bedacht. Die Jubilarin war lange Jahre im Ortsverband aktiv und stellte sich als Stadtratskandidatin zur Verfügung.Für 30 Jahre im Stadtrat, 15 davon als erster Bürgermeister dankte Marcus Eichenmüller Josef Reindl. Der Ortsvorsitzende betonte, dass dessen Wirken sich auf Schnaittenbach positiv ausgewirkt und er deutliche Spuren hinterlassen habe. "Die Erfolgsgeschichte Schnaittenbachs und CSU ist mit deinem Namen verbunden", schloss sich der Landtagsabgeordneter Harald Schwartz den lobenden Worten an.Martin Preuß war auch in seiner Eigenschaft als Bürgermeister der Stadt Amberg gekommen, um dem Bürgermeister seiner Patenstadt zu gratulieren. "Ihr habt den Richtigen zum Bürgermeister gemacht, das kann man mit Fug und Recht behaupten", stellte er fest. Reindl selbst machte es kurz: "Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte". Zudem wurde der frühere Parlamentarische Staatssekretär Rudolf Kraus für 35 Jahre Mitgliedschaft im Arbeitskreis Außen- und Sicherheitspolitik geehrt.Doch der Blick war nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch nach vorn gerichtet. So stellte sich mit Andreas Otterbein einer der Listenkandidaten für die Bundestagswahl vor. Der CSU-Ortsvorsitzende aus Kastl betonte, dass Sicherheit die Grundlage für die Zukunft des Landes sei. Er hofft auf ein gutes Ergebnis bei der Bundestagswahl: "Wir brauchen eine starke CSU als Partner für die CDU, damit am Ende das Richtige herauskommt."Bei der Musik der Zoigl-Musi aus Aschach wurde anschließend bei bestem Wetter diskutiert - und wurden natürlich auch Anekdoten aus mehr als 70 Jahren Schnaittenbacher CSU erzählt.