Politik Schnaittenbach

21.07.2017

Eine für Schnaittenbach wichtige Dorferneuerungsmaßnahme geht derzeit in Sitzambuch ihrem Ende entgegen. Bereits im vergangenen Jahr waren die Kanalisation im Trennsystem erstellt und die Wasserversorgung erneuert worden. Gegenwärtig sind die Straßenbauprojekte in vollem Gang, die noch im Sommer beendet werden sollen.

1,9 Millionen Euro teuer

Wohnqualität gesteigert

Auch das Regenrückhaltebecken mit seiner Funktion als Feuerlöschreserve wurde im Zuge dieser Maßnahme errichtet. Die Kosten der Straßenneugestaltung mit Kanal- und Wasserleitungsbau belaufen sich laut Verwaltung auf insgesamt rund 1,9 Millionen Euro. Davon machte sich die Schnaittenbacher CSU vor Ort ein Bild und ließ sich von Bürgermeister Josef Reindl über den Stand der Arbeiten informieren. Er erinnerte an die vorherige überalterte Infrastruktur mit dem verkehrstechnisch ungünstigen Knotenpunkt in der Dorfmitte. Die Abwasserentsorgungsleitungen fehlten und die Frischwasserleitungen seien zur Sanierung angestanden.Ferner seien die Neugestaltung der Grünflächen und die Schaffung von Freiräumen erforderlich gewesen. Vor diesem Hintergrund drängte sich eine komplette Dorferneuerungsmaßnahme förmlich auf, verdeutlichte Reindl. Die CSU-Fraktion betonte bei dieser Gelegenheit, dass sie sich mit Nachdruck dafür eingesetzt habe. Hohe Anerkennung zollten die Mitglieder dem Engagement der Bürger von Sitzambuch, die das Entwicklungskonzept erarbeitet hätten.Besonders hob der Bürgermeister den Projektverantwortlichen, Bauoberrat Andreas Schmidt vom Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz, hervor, der zusammen mit Thomas Köstler die Konzeptentwicklung und Umsetzung in die richtigen Bahnen gelenkt habe. Fraktionsvorsitzende Elisabeth Kraus lobte auch den persönlichen Einsatz von Josef Reindl, der in vielen Gesprächen "Überzeugungsarbeit" geleistet habe.Der Bürgermeister betonte, dass mit der Dorferneuerung die Wohnqualität gesteigert werde und sämtliche umliegenden Anwesen sowie Grundstücke aufgewertet würden. "Die Sitzambucher haben mit viel Geduld die Belastungen während der heißen Bauphase ertragen und stehen hinter dieser Neugestaltung", zollte der Rathauschef den Menschen Dank. Sein Lob galt aber auch der Baufirma, die die Belastungen bis dato auf ein Mindestmaß reduziert und den Zeitplan eingehalten habe.