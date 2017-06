Politik Schnaittenbach

22.06.2017

22.06.2017

(nag) Mit der Veranstaltung "Kommunalpolitische Gesprächsrunde für Frauen vor Ort" hatte die Frauen-Union Bürgerinnen aus Kemnath und Umgebung ins Bernstein-Café eingeladen. Bürgermeister Sepp Reindl, FU-Vorsitzende und Stadträtin Lissi Kraus sowie Stadträtin Monika Epp gingen auf entsprechende Themen ein.

Dabei bat Reindl um Vertrauen in die Vertreter des Wasserzweckverbandes Neunaigen-Kemnath, die wegen der umstrittenen Frage des Wasserwerk-Neubaus mit falschen Informationen konfrontiert würden. Doch die alternativlosen Vorgaben des Wasserwirtschafts- und Gesundheitsamtes, die Übereinstimmung der Schätzkosten mit den Vergabe-Summen und die schlüssige Beantwortung aufgeworfener Fragen durch das beauftragte Ingenieurbüro hätten die ordnungsgemäße Arbeit des Zweckverbandsrates bestätigt."Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Es verbietet sich von selbst, bei Gewinnung und Aufbereitung falsche Schlüsse zu ziehen", erklärte Reindl. Wie er weiter informierte, haben sich die kommunalen Schulden trotz vieler Projekte in den letzten drei Jahren positiv entwickelt. Die Planungen der bevorstehenden Dorferneuerung in Kemnath sollen 2018 voranschreiten. Dabei soll die Sanierung des Vereinsheimes starten.