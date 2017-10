Politik Schnaittenbach

06.10.2017

21

0 06.10.201721

Wenn bei einem Alarm oder auch nur einer Übung die Feuerwehr Kemnath ihr Löschfahrzeug aus der Halle fährt, versperrt es die Einfahrt zu den Parkplätzen für die Einsatzkräfte. Die müssen ihre Autos auf der vorbeiführenden Staatsstraße 2309 (Nabburger Straße) abstellen. Und das hat Folgen.

Die geparkten Fahrzeuge behindern den Verkehr und bilden so eine Gefahrenstelle. Kommandant Thomas Hackenberg hat sich deshalb an die Stadtverwaltung gewandt und eine Änderung der Zufahrt zu den Parkplätzen beantragt. Nach Meinung von Thomas Hackenberg würde das Entfernen einer Hecke am Parkplatz die Situation entschärfen. Angeglichen an den städtischen Zufahrtsweg zum Anwesen Egon Lorenz, würden Ein- und Ausfahrt völlig neu gestaltet. Eine Beschilderung "Nur für Feuerwehrangehörige" wäre dann an der alten wie der neuen Zufahrt anzubringen.Bürgermeister Josef Reindl besichtigte zusammen mit Klaus Kittler vom Baudezernat und dem Ausschuss das Areal. Man kam letztlich zu dem Schluss, dass eine Änderung der Situation erforderlich ist. Allerdings sei die Umsetzung nicht unproblematisch. Dafür angedacht ist das kommende Frühjahr. Die Kosten sind auf rund 4000 Euro veranschlagt, weshalb sich das Schnaittenbacher Bauamt erst mit dem Staatlichen Bauamt kurz schließen muss. Aber das Problem selbst, das wird behoben, davon kann die Feuerwehr Kemnath ausgehen.Die Einrichtung eines Hotspots am Campingplatz im Naturerlebnisbad war schon einmal diskutiert worden. Die Verwaltung hat bereits vorgefühlt, eine Firma legte ein Angebot für die Grabarbeiten sowie die erforderlichen Strom- und Glasfaserkabel in einer Höhe von rund 14 500 Euro vor. Hinzu kommen rund 2500 Euro für Masten und Verkabelungsarbeiten. Des Weiteren ist laut Klaus Kittler vom Bauamt im Zuge der Grabungsarbeiten mit massiven Problemen durch die privat eingelegten Kabel bei den einzelnen Camper-Parzellen zu rechnen.Die Stadtverwaltung befürchtet, wie Bürgermeister Reindl wissen ließ, dass bei einem DSL-Anschluss mit 50 Megabits pro Sekunde (MBit/s) - tatsächliche Download-Geschwindigkeit: 48,69 MBit/s - schnell die Grenze des Internetanschlusses erreicht wird und eine zufriedenstellende Nutzung nicht möglich ist. Dieses Problem könnte zwar mit einer eigenen Datenleitung mit 200 MBit/s gelöst werden, aber: Unterm Strich würden sich die von der Stadt zu tragenden Kosten für den Infrastrukturausbau laut Deutscher Telekom auf rund 95 000 Euro belaufen. Das war für die Räte nicht tragbar.Man einigte sich auf einen kleinen gemeinsamen Nenner, soll heißen: Ein Hotspot soll auf das Kassen-/Sanitätsgebäude installiert werden, das würde der Stadt kaum Kosten verursachen. Freilich könnte der Hotspot nur im Umkreis von rund 30 Metern genutzt werden. Wer sich einwählen will, müsste sich halt zur Terrasse begeben. Das sei zumutbar angesichts dieser hoher Kosten, befand der Bauausschuss.