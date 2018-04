Politik Schnaittenbach

20.04.2018

Sie haben die kommunale Arbeit im Stadtrat auch 2017 entscheidend mitgeprägt. So sehen es auf jeden Fall die Freien Wähler in Schnaittenbach. Zeit für eine zufriedene Bilanz.

Ideen und Anregungen

Auszeichnung für Schlosser

Auf ein arbeitsreiches Jahr, gespickt mit vielen kommunalpolitischen und gesellschaftlichen Veranstaltungen blickten die Freien Wähler bei ihrer Jahreshauptversammlung in der Gastwirtschaft Kellerhäusl zurück. Mit den Landtagskandidaten Alexandra Sitter und Doris Lehnerer sowie Bezirkstagskandidaten Torsten Grädler und Albert Geitner hatte sich prominenter Besuch zur Versammlung angesagt.Die Freien Wähler, so Vorsitzender Harald Kausler in seinem Jahresrückblick, hätten mit ihren beiden Mandatsträgern im Stadtrat, 3. Bürgermeister Manfred Schlosser und Georg Wendl, die kommunale Arbeit mit Anträgen, Ideen und Anregungen entscheidend mitgeprägt und damit Schnaittenbach wieder ein Stück nach vorne gebracht. Mit verschiedenen Angeboten und Veranstaltungen sei das Vereinsleben abwechslungsreich und interessant gestaltet worden. Als Beispiel nannte Kausler: Erdbeerfest im Seniorenwohnheim Evergreen, Wildschweinessen, Erste-Hilfe-Kurs, Teilnahme am politischen Aschermittwoch in Deggendorf und vieles mehr.Politisch aber auch die Teilnahme am politischen Abend in Vilseck mit Bundesvorsitzendem Hubert Aiwanger und an der Bundesversammlung der FW in Geiselwind. Fast 350 Unterschriften habe man für das Bürgerbegehren zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge gesammelt. Der Mitgliederstand sei mit 46 gleichgeblieben. Am gesteckten Ziel "60 Mitglieder zum 60. Geburtstag im Jubiläumsjahr 2020" halte man, so Kausler, weiterhin fest, wobei man vor allem auf jüngere Mitglieder setze. Einen Einblick in die Stadtratsarbeit gab dann 3. Bürgermeister Manfred Schlosser mit Schwerpunkten wie Stabilisierungshilfe mit Erstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes, die Erneuerung der Heizungsanlage im städtischen Kindergarten oder Planung eines neuen Sportplatzes bei der Schule.Zudem hätten die Freien Wähler zwei eigene Anträge zu den Unterhaltungskosten des Holder-Fahrzeugs und die Einladung des Bergamtes bezüglich des Kaolin-Abschlussbetriebsplanes eingereicht.Seit nunmehr zehn Jahren ist Manfred Schlosser Mitglied des Stadtrats, FW-Fraktionsvorsitzender und seit vier Jahren auch 3. Bürgermeister von Schnaittenbach. Er sei, so FW-Vorsitzender Harald Kausler, ein Perfektionist, wenn es um kommunale Themen gehe. Er verfüge über ein großes Sach- und Fachwissen, gestalte Kommunalpolitik ohne Parteibuchdenken und sein kompetenter Rat im Gremium sei parteiübergreifend gefragt. Sein ehrenamtlicher Einsatz für die Heimatstadt Schnaittenbach mache Schlosser auch nach zehn Jahren noch Spaß und Freude.Als Anerkennung seiner Leistungen in der Kommunalpolitik erhielt Manfred Schlosser vom FW-Vorsitzenden Harald Kausler und Kreisvorsitzenden Albert Geitner sowie den Landtags- und Bezirkstagskandidaten Alexandra Sitter, Doris Lehnerer und Torsten Grädler eine Ehrenurkunde und einem Geschenkgutschein. Verbunden mit der Hoffnung, dass Manfred Schlosser als "Aushängeschild" den Schnaittenbacher Freie Wählern noch lange erhalten bliebe.