Politik Schnaittenbach

29.12.2017

6

0 29.12.2017

Es ist die letzte Anfrage des Jahres 2017: Rudolf Bergmann schlägt dem Stadtrat Schnaittenbach vor, auf der Verkehrsinsel im Baugebiet Am Ostfeld I eine Lore oder eine kleine Grubenlok sowie Findlinge zu platzieren als Bezug zum einstigen Kaolinabbaugebiet.

Bergmanns Idee kam bei der Sitzung des Stadtparlaments gut an. Laut Bürgermeister Josef Reindl soll der Vorschlag im Auge behalten und geprüft werden.Klaus Kittler vom Bauamt erläuterte die Erneuerung der Spielkombination am Spielplatz Vitusheim, der Bauausschuss hatte hier schon Vorarbeit geleistet. Bei der Sicherheitsbegehung wurden laut Kittler an der Turm-Spiel-Kombination (Baujahr 2002) große Mängel festgestellt. Mehrere tragende Elemente seien durchgemorscht und teilweise gebrochen. Zusammengefasst: Das Geräts ist komplett marode und entspricht nicht mehr den Sicherheitsrichtlinien. Deshalb habe die Stadtverwaltung die Entfernung des Geräts beschlossen.Der Bauausschuss war dafür eingetreten, für die defekte Turm-Spiel-Kombination einen Ersatz zu beschaffen. Dem schloss sich der Stadtrat in seinem letzten Beschluss 2017 an. Die neue Spielkombination aus Robinie mit Doppelturm, Netzbrücke, Röhrenrutsche, Trapezkletternetz und Rutschstange kostet nach Angaben der Verwaltung 12 515 Euro.Von einem interessanten und ereignisreichen Jahr sprach Bürgermeister Josef Reindl. Er nannte kleinere und größere Erfolge, wobei er die ehrenamtlichen tätigen Menschen einbezog. "Eine verlässliche Ebene" sei die Kommunalpolitik. 2017 sei es erneut gelungen, die finanzielle Konsolidierung weiterzuführen, ohne "spürbar etwas einschränken zu müssen", sagte Reindl.Ganz im Gegenteil: Man habe sogar zur weiteren Schuldenreduzierung auf eine Stabilisierungshilfe in Höhe von 500 000 Euro zurückgreifen können. Gerade im Tiefbaubereich seien große Aufgaben bewältigt worden.Reindl führte hier explizit die Ordnungsmaßnahme Auf der Loh mit dem Ehrenmal, die Dorferneuerung in Sitzambuch, Fliederweg, Erschließung Ostfeld I mit Spitzgarten, Kindergarten St. Vitus, Fertigstellung des Flächennutzungsplans oder das Breitband-Förderverfahren auf. Im Stadtrat seien die Diskussionen stets sachlich geblieben.Stadtrat Georg Dobmeier bilanzierte, dass der Stadtrat geschlossen die Grundlagen für die nächsten Jahre gelegt habe. Die Entscheidungen hätten das Stadtbild verändert, wofür er einige Beispiele nannte. Im Diskurs der verschiedenen Meinungen immer einen Konsens zu finden, sei auch weiter Aufgabe des Stadtrats, der sich immer auf die Mitarbeit der Beschäftigten im Rathaus habe verlassen können. Den viele Ehrenamtlichen in Vereinen und Verbänden, die sich für das Gemeinwohl verdient gemacht hätten, sei zu danken.