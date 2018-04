Politik Schnaittenbach

15.04.2018

Der CSU-Ortsverband ist auch weiterhin eine entscheidende Säule in der Schnaittenbacher politischen und gesellschaftlichen Landschaft. Das stellt Ortsvorsitzender Marcus Eichenmüller bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung im Gasthof Haas heraus.

Enorme Präsenz

Nicht auf Erfolg ausruhen

Bereits neuer Antrag

Schnaittenbach. Laut Eichenmüller kann der Ortsverband seit Jahren die Mitgliederzahl konstant halten und stetig Zugänge verzeichnen. Dies sei auch auf die Verwurzelung in allen Gemeindeteilen zurückzuführen, so Eichenmüller, der in seinem Rechenschaftsbericht auf die Höhepunkte seit der letzten Jahreshauptversammlung zurückblickte. Wie in allen Jahren zuvor habe die CSU die kommunalpolitischen Themen konstruktiv begleitet.Doch auch mit verschiedenen Veranstaltungen habe sie gezeigt, dass der Slogan der CSU "Näher am Menschen" auch tatsächlich gelebt werde. Besonders das Bockbierfest im Kellerhäusl, der Ehrungsabend im Kräutergarten, das Feierabendseidl Auf der Loh, die Stadtrundfahrt für Senioren mit Bürgermeister Sepp Reindl oder das Martinigans-Auskarten seien dabei 2017 beliebt gewesen. Darüber hinaus war die CSU-Stadtratsfraktion auf jeder Kirwa in allen Gemeindeteilen präsent.Auch die bisherigen Veranstaltungen des Jahres wie der Kinderfasching im vollbesetzten Vitusheim und das traditionelle Bockbierfest im Kellerhäusl würden die Präsenz in der Mitte der Gesellschaft verdeutlichen. Politisch stand 2017 laut Eichenmüller ganz im Zeichen der Bundestagswahl, bei der man an zwei Infoständen mit Alois Karl viele Informationen an die Bürger habe tragen können. Im Anschluss wurden die Delegierten und Ersatzdelegierten für die besondere Kreisvertreterversammlung zur Europawahl gewählt. Hier werden Marcus Eichenmüller, Matthias Rackwitz, Fredi Weiß, Josef Hirsch, Markus Nagler und Christian Müller den Ortsverband Schnaittenbach vertreten.Landtagsabgeordneter Harald Schwartz blickte zurück auf die Bundestagswahl und merkte an, dass sich die CSU nicht auf den Erfolgen der Vergangenheit ausruhen könne. Im Hinblick auf die bevorstehende Landtagswahl dürfe man sich die eigenen Chancen aber auch nicht schlechtreden, denn die CSU habe bewiesen, erfolgreiche Politik für den Freistaat leisten zu können. Das zeige sich beispielsweise an den flächendeckenden geringen Arbeitslosenzahlen. Nicht nur wichtig für die Wirtschaft, sondern für alle Bürger Bayerns sei auch der Ausbau der Glasfaser-Leitungen. Dies sei ein echter Standortvorteil.CSU-Stadtrats-Fraktionsvorsitzende Elisabeth Kraus blickte ebenfalls auf das vergangene Jahr zurück und verwies auf die Initiativen, die durch die CSU angestoßen worden seien. Die bestimmenden und auch kostenintensiven Projekte des Jahres 2017 seien die Städtebaufördermaßnahme "Auf der Loh" und die Dorferneuerung in Sitzambuch gewesen, aber auch ständigen Investitionen in Kindergarten und Schule gelte das Augenmerk.Besonders erfolgreich sei man 2017 in der Vermarktung des Gewerbegebietes "Am Scherhübel" gewesen. Dies veranlasse die CSU, mittels eines Antrages die Aufmerksamkeit bereits auf Möglichkeiten für künftige Gewerbeflächen zu richten. Ziel sei dabei immer, dass Schnaittenbach lebenswert vorankomme.