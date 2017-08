Politik Schnaittenbach

09.08.2017

Die Delegiertenwahlen und ein Referat von Bezirksrat Richard Gaßner standen im Mittelpunkt einer Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Schnaittenbach. Außerdem wurden Termine und Aktionen geplant.

Landtagsabgeordneter Reinhold Strobl ging im Gasthaus Saller in seinem Grußwort auf die vielfältigen Themen während seiner Abgeordnetenzeit ein, die von der Klosterburg in Kastl und die Verbesserung der Radwege über den Ausbau der A 6 und den Internetnetz-Ausbau bis zu Bürgeranliegen reichten. "Meine Arbeit für meine Heimat hat mir immer Freude bereitet. Trotzdem ist es die richtige Entscheidung gewesen, im nächsten Jahr aus Altersgründen nicht wieder zu kandidieren", betonte Strobl. Ihm war nach seinen Aussagen immer daran gelegen, zur richtigen Zeit den Weg für einen Nachfolger frei zu machen. "Es ist wichtig, dass unsere Region in Zukunft wieder sowohl im Bundes- als auch im Landtag mit einem SPD-Abgeordneten vertreten ist. Hier werde ich tatkräftig mithelfen", versprach der Mandatsträger.Zweiter Bürgermeister Uwe Bergmann informierte, dass die SPD zusammen mit CWU und FWG im Stadtrat einen Antrag auf Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes bei Sitzambuch gestellt habe. Dank galt der AsF für die abermalige Ausrichtung des Behindertenbuchbergfests. "Viele Besucher, mit und ohne Handicap, ließen diese Feier zu einem echten Fest der Begegnung werden", hob Bergmann hervor.Der langjährige Bezirksrat und SPD-Fraktionssprecher Richard Gaßner ging in seinem Referat auf aktuelle Projekte, Aufgaben und Leistungen des Bezirkstags ein. Nach seinen Informationen werden heuer bei einem Haushaltsvolumen von 428 Millionen Euro 93 Prozent für die Pflichtaufgaben im Bereich Soziales verwendet. Darunter falle auch die Kostenerstattung an die Kommunen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Als größere Maßnahme steht laut Gaßner momentan die Errichtung der Institutsambulanz der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Amberger Klinikum als Tagklinik mit 12 Betten für Kinder und Jugendliche sowie 20 für Erwachsene an. Diese Investition bezeichnete Gaßner als überfällig, da Bewohner von Stadt und Landkreis früher immer nach Regensburg fahren mussten, um Hilfe zu erhalten. Im Bereich des Klinikums müssten unbedingt zusätzliche Parkplätze für diese Einrichtung zur Verfügung stehen. Für die Einrichtung eines psychiatrischen Krisendienstes in der Region sah er das bayerische Gesundheitsministerium in der Pflicht, das noch immer nicht die dafür erforderlichen gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen habe.Gaßner meinte, dass die Funktion des Bezirks als Arbeitgeber oft unterschätzt werde: "Der Bezirk bietet momentan in seinen Krankenhäusern, Kliniken und Einrichtungen rund 3000 Menschen einen Arbeitsplatz." Auch die Denkmalpflege sei nicht zu vernachlässigen, insbesondere stehe das Maxhütten-Areal in Sulzbach-Rosenberg im Fokus. Eine Industriedenkmalpflege würde hier zum Erhalt ihren Beitrag leisten, schließlich sei von hier im vergangenen Jahrhundert die Industrialisierung Bayerns ausgegangen.Zu Delegierten für die Stimmkreiskonferenz für die Landtags- und Bezirkstagswahl wurden Sarah Dobmeier, Melanie Zerhau, Christel Dagner, Rudolf Bergmann, Reinhold Strobl und Uwe Bergmann gewählt. Zur Kreiskonferenz fahren Melanie Zerhau, Sarah Dobmeier, Kerstin Maunz, Uwe Bergmann, Daniel Hutzler und Rudolf Bergmann. Zum Unterbezirk sind Sarah Dobmeier, Uwe Bergmann und Rudolf Bergmann delegiert.Vorsitzender Gerald Dagner gab noch einige Termine bekannt: Samstag, 12. August, Juso-Fahrt nach München in Bavaria-Filmstudios; Montag, 14. August, Sommerfest im Saller-Innenhof; Freitag, 8. September, in Fahrgemeinschaften nach Regensburg, wo nachmittags Martin Schulz spricht; Sonntag, 10. September, Tagesausflug nach Kulmbach.