Politik Schnaittenbach

09.10.2017

15

0 09.10.201715

Baugenehmigungen sind nicht immer einfach zu bekommen. Besonders, wenn wasserrechtliche Fragen zu klären sind. In diesem Fall mussten jedoch keine größeren Hürden genommen werden.

Ein Stadtbewohner draußen Am Forst hat beim Wasserwirtschaftsamt (WWA) einen Antrag gestellt, um eine marode gewordene Schutzmauer neu aufbauen zu dürfen. Dabei handelt es sich um eine Natursteinmauer am Ehenbach entlang, zu Absicherung seines Anwesens in Richtung Bachlauf. Die Mauer aus Granit oder einem vergleichbarem Material (raue Quadersteine, lose verlegt) soll direkt an der Grundstücksgrenze verlaufen.Die Höhe, so die Absicht, soll auf Straßenniveau verlaufen und ab der Haus-Terrasse wie das bestehende Gelände abfallen. Da die Stadt in der Unterhaltspflicht für den Ehenbach in diesem Bereich steht, bat das WWA um eine entsprechende Stellungnahme, ob seitens der Gemeinde Einwände bestünden. Dem ist nicht so, der Antragsteller kann die Natursteinmauer wie geplant bauen, beschloss der Bauausschuss."Ja" und "nein" liegen in diesem Gremium erfahrungsgemäß aber oft nah zusammen. In diesem Fall ist das sogar wörtlich zu nehmen. Denn genau gegenüber des Ehenbaches will eine Hausbesitzerin im hinteren Bereich ihres Grundstücks mehrere Obstbäume pflanzen. Das Areal auf der Gemarkung Forst wurde noch einst vom Vater der Antragstellerin angemietet. Werden Bepflanzungen im Regelfall begrüßt, gestaltet sich die Situation hier anders. Eigentümer des Grundstück ist nämlich die Stadt, sie hat es lediglich verpachtet. Das Areal dient als Überschwemmungsgebiet des Ehenbachs, weshalb eine Bepflanzung als nicht vorteilhaft angesehen wird. Zudem zeichnet sich ab, dass in absehbarer Zeit ein Erdkabel durch das Grundstück gezogen werden soll. Deshalb, so das Votum des Bauausschusses soll die Fläche weiterhin eine "reine Wiese" bleiben.