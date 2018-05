Politik Schnaittenbach

07.05.2018

Baustellen sind die üblichen Stationen für Ortstermine in der Lokalpolitik. Die Schnaittenbacher SPD geht auf eine Wiese und weiß ganz genau warum.

In Anbetracht der Tatsache, dass bereits drei Viertel aller Insekten seit 1990 aus Deutschland verschwunden sind, stellte die SPD-Stadtratsfraktion einen Antrag, den Pestizideinsatz auf städtischen Grünflächen komplett zu untersagen und ein insektenfreundliches Pflegekonzept zu realisieren. Zudem soll auf diesen Flächen nur die Pflanzung heimischer Pflanzenarten genehmigt werden. Dazu traf sich die Fraktion zu einem Ortstermin an der westlichen Abgrenzung im neuen Baugebiet Ostfeld I. Dieser stadteigene Hang würde sich nach Meinung der Sozialdemokraten als für eine blühende Blumenwiese eignen.In Anbetracht dieser Dimension von einem großen Insektensterben zu sprechen, sei nicht mehr übertrieben, argumentieren die SPD-Vertreter. Insekten seien zudem wichtig für das Überleben unzähliger Pflanzen und Tiere und letztlich auch des Menschen. Bleiben die Bienen weg, können sich diese Fauna nicht mehr vermehren und stirbt. Dazu kommt, dass sich andere Lebewesen von Insekten ernähren, darunter viele Vögel. Vielerorts werde deshalb auch ein Rückgang von Brutvögeln beobachtet, war zu erfahren."Spätestens jetzt muss auch auf kommunaler Ebene klar sein, dass etwas unternommen werden muss, um Insekten, insbesondere die Bienen zu retten", forderte Fraktionssprecher Georg Dobmeier.Die Stadtverwaltung habe nun zu prüfen, inwieweit städtische Grundstücke durch ein Pflegemanagement und durch die Aussaat mehrjähriger Blühmischungen ökologisch als Lebensraum für Insekten aufgewertet werden können. Ein entsprechendes Umsetzungskonzept sei dem Stadtrat vorzustellen, informierte Dobmeier die Runde. Da kürzlich ein zweiter Stadtgärtner eingestellt worden sei, stünden auch personelle Ressourcen zur Verfügung, um entsprechende Maßnahmen umzusetzen, meinte stellvertretender Bürgermeister Uwe Bergmann. Während in der Landwirtschaft klare Auflagen den Anbau und die Pflege der Pflanzen regeln, dürfe man im kommunalen Zuständigkeitsbereich das Fenster viel weiter aufmachen und entsprechende Impulse setzen.Unterstützung erhält die SPD vom örtlichen Bund Naturschutz, vertreten durch den Vorsitzenden Bebbo Schuller, der Flächenversiegelung, abnehmende Pflanzenvielfalt in Bayern und somit den Verlust des Lebensraumes als Hauptproblem für den Insektenrückgang, insbesondere der Bienenarten, ausmachte. Erwähnt wurde auch "die traurige Realität", dass in China bereits heute Bäume von Menschen in mühevollster Kleinarbeit bestäubt werden müssen, da Bienen dort bereits Umweltgiften zum Opfer gefallen seien. "Schnaittenbach soll blühen!", forderte nicht zuletzt deshalb Landtagsabgeordneter Reinhold Strobl.