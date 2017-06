Politik Schnaittenbach

26.06.2017

26.06.2017

Ein strammes Programm hatten sich die Mitglieder des Schnaittenbacher Bauausschusses auferlegt, nahezu zwei Stunden nahmen allein die Ortstermine der Sitzung in Anspruch. Und das bei brütender Hitze, sozusagen unter erschwerten Bedingungen.

Dran bleiben an Skateranlage Eine Skateranlage wäre recht in Schnaittenbach, meinen jedenfalls nach Aussage von Stadtrat Marcus Eichermüller viele Kinder und Jugendliche, die auch eine entsprechende Sympathisanten-Unterschriftsliste vorgelegt haben.



Die Idee an sich sei ja beileibe nicht schlecht, befand der Ausschuss mit dem Resümee: Man will dran bleiben an dem Thema, wenngleich noch viel Wasser den Ehenbach hinunterfließen werde - falls es überhaupt dazu komme. Das Projekt ist zunächst einmal eine Preis-, aber auch eine Standortfrage. Marcus Eichermüller trug die Vorstellungen der Jugendlichen vor. Er konnte sich eine Umsetzung unter Mithilfe der jungen Menschen jedenfalls vorstellen.



Was allerdings für das Gremium nicht vorstellbar ist, das ist eine Verwendung der aussortierten und im alten Klärwerk vor sich hin rostenden alten Skateranlage, die ins Spiel gebracht wurde. "Die ist aus sicherheitstechnischen Gründen absolut nicht mehr verwendbar", lautete das Resümee nach einer Inaugenscheinnahme. "Vielleicht wird ja die Angelegenheit noch irgendwann einmal Thema im Stadtrat", machte Bürgermeister Reindl Hoffnung. (e)

Der Exkurs durch die Stadt nahm seinen Anfang in Kemnath. Ein Anwohner hatte bereits im April den Antrag gestellt, ob er im Zuge der Erneuerung der Böschungsmauer bei seinem Anwesen auch die angrenzende Böschung mit umgestalten kann. Der Antragsteller brachte sein Anliegen persönlich vor mit dem Fazit: Er darf.In Kemnath war auch die zweite Station der Besichtigungstour. Der Fliederweg wird saniert und ausgebaut, der Auftrag wurde mittlerweile an die Firma Braun in Hahnbach vergeben. Bürgermeister Josef Reindl und Klaus Kittler von der Verwaltung erläuterten die Maßnahme. Bis dato wurden Kanäle und Schieber ausgewechselt. Die Straßenbauarbeiten werden laut der mit den Arbeiten beauftragten Firma bis Mitte Juli/Anfang August fertiggestellt sein. Die gesamte Maßnahme soll am 30. September abgeschlossen sein.Ganz Sitzambuch ist derzeit eine Baustelle. Der idyllische Ort wird sozusagen runderneuert, soll heißen: Die Dorferneuerung ist im vollen Gange. Zusammen mit Einwohnern machte sich der Ausschuss ein Bild über den Fortgang der umfangreichen Arbeiten, die die Firma Seebauer aus Schwarzhofen ausführt. Von der Kapelle in Richtung Norden sind alle Arbeiten bis auf den Brunnen abgeschlossen. Das Regenrückhaltebecken mit Feuerlöschreserve ist weitgehend fertig. Von der Kapelle nach Süden sind Kanalarbeiten (Trennsystem), Wasserhausanschlüsse, Straßenbeleuchtung und Asphalttragschicht realisiert. Derzeit ist man mit den Pflasterarbeiten befasst. Von der Kapelle als zentralem Punkt nach Osten sind Kanalarbeiten und Wasserhausanschlüsse abgeschlossen. Demnächst wird laut Bürgermeister Josef Reindl und Klaus Kittler die Straßenbeleuchtung verlegt und mit dem Asphaltierarbeiten begonnen. Den Abschluss bildet das Aufbringen der Asphaltdeckschicht. Voraussichtlich Ende Juli/Anfang August sind die Arbeiten vollbracht.