02.02.2018

Dicke Bretter zu bohren hat der Schnaittenbacher Bauausschuss, als es um die Möglichkeiten geht, den Essbereich im städtischen Kindergarten St. Vitus zu erweitern. Der Hort ist für 61 Mädchen und Buben ausgelegt, davon 14 in der Krippe.

Geschirrspüler und Kühl-Gefrier-Kombination Ging es bei der angestrebten Erweiterung des Essbereichs im städtischen Kindergarten noch kontrovers zu, war sich der Schnaittenbacher Bauausschuss bei zwei anderen Anträgen der Kindergartenleitung von St. Vitus einig.



Leiterin Birgit Kummeth hätte gern einen neuen Industriegeschirrspüler, weil das bestehende Gerät Probleme bereitet. In Hirschau und Wernberg-Köblitz hat man mit einem ein Industriegeschirrspüler gute Erfahrungen gemacht. Stadtrat Marcus Eichermüller, von Berufs wegen Experte auf diesem Gebiet, wies darauf hin, dass ein spezielles Spülmittel erforderlich sei. Die Anschaffung eines speziell für Kindergärten geeigneten Geräts bezifferte er mit 5000 Euro. Der Ausschuss beauftragte die Verwaltung, Angebote einzuholen.



"Das Erfordernis ist unbestritten", sagten Bürgermeister Josef Reindl und Bauausschuss uniso und meinten damit die Neuanschaffung einer Kühl-Gefrier-Kombination für den Kindergarten St. Vitus. Das vorhandene Gerät weist Mängel auf, eine Nachrüstung ist nicht rentabel. Der Ausschuss beschloss einen Kauf bei Kosten von rund 1900 Euro. Entsprechende Angebote sollen eingeholt werden. (e)

Einrichtungsleiterin Birgit Kummeth erläuterte vor Ort Bürgermeister Josef Reindl, Bauamtsleiterin Birgitta Siegert, technischem Leiter Klaus Kittler und den Ausschussmitgliedern, worum es ihr geht. Die Größe des Koch- und Essraums ist sehr beengt, speziell wenn alle Kinder da sind, die ein Mittagessen gebucht haben, etwa 36. Das ist zwar in der Regel nicht der Fall. Aber die 20 Sitzplätze, die vorhanden sind, reichen nicht aus."Primär ist natürlich die Platzfrage", bekundete der Bürgermeister, "denn die Kinder sollen den Platz haben den sie brauchen." "Vor allem in einem (Vorzeige-)Kindergarten, der ohnehin sehr komfortabel ausgestattet ist und große Flächen hat, auf einem hohen Level steht", ergänzte 3. Bürgermeister Manfred Schlosser. Der sah in den Vorschlägen "eine relativ große Baumaßnahme, auf die wir uns da einlassen".Das Bauamt der Stadt hatte sich intensiv mit potenziellen Lösungsansätzen beschäftigt. Angedacht war erstens eine konventionelle Erweiterung als Anbau mit Kosten von rund 35 000 Euro. Davon rückte der Bauausschuss ab. Nicht den Geschmack des Ausschusses traf auch ein Anbau als Wintergarten, hier würden sich die Kosten auf rund 55 000 Euro belaufen. Das Gremium sah eine Lösungsmöglichkeit im Innenbereich des Kindergartens selbst. Demnach wäre zum Beispiel die Vergrößerung des Koch-Essraums im Flur möglich. Auch andere Räume könnten mit einbezogen werden, als Kosten sind hier etwa 18 000 Euro veranschlagt. Diese Lösung wäre also erheblich günstiger.Bis die Baumaßnahme angegangen wird, könnte es aber noch dauern. Denn vor einer Entscheidung, so kamen die Bauausschuss-Mitglieder überein, sollen bei einer Exkursion vergleichbare Kindergärten besichtigt werden. "Dass wir was machen müssen, das ist klar", befand auch Georg Dobmeier. Manfred Schlosser kann sich vorstellen, dass das Problem auch anders zu lösen ist als durch große Baumaßnahmen, beispielsweise innerbetrieblich durch ein geändertes Konzept. Mit diesem Sachstand soll auch der Gesamt-Stadtrat konfrontiert werden.