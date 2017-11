Politik Schnaittenbach

27.11.2017

Es wird schon dunkel. Aber der Bauausschuss des Schnaittenbacher Stadtrats behält den Überblick und trifft bei vier Ortsterminen klare Entscheidungen.

Erstes Ziel war der Funcourt neben dem Naturerlebnisbad. Grund für den Besuch war ein Antrag von Stadtrat Marcus Eichermüller (CSU). Der kommunale Jugendbeauftragte regte die Anschaffung einer neuen Halfpipe an. Eine Skateranlage sei für Kinder und Jugendliche ein wichtiger Beitrag und beliebter Treffpunkt zur Freizeitgestaltung, sagte er. Allerdings sollte die Anlage nicht in einem Wohngebiet installiert werden, um von vornherein Beschwerden über möglichen Lärm zu verhindern. In Schnaittenbach bestehe die ideale Möglichkeit, eine Skateranlage im Bereich der Sport- und Freizeitstätten und in direkter Nachbarschaft am Funcourt zu errichten, begründete Eichermüller seinen Antrag.Dem Ansinnen stand der Bauausschuss aufgeschlossen gegenüber. Bürgermeister Josef Reindl erachtete das vorgesehene Areal als "idealen Standort für so eine Anlage". Der Bauausschuss wird die Angelegenheit an den Stadtrat weiterleiten. Das Baugebiet Am Ostfeld I soll auch optisch aufgewertet werden. Der Bauausschuss befasste sich mit der Gestaltung eines Kreisverkehrs, besser gesagt einer Verkehrsinsel in der Mitte. Die hat einen Durchmesser von rund fünf Metern. Im Zentrum soll ein Granitfindling platziert werden, rund herum ist eine Bepflanzung vorgesehen. Über das schlussendliche Aussehen der Verkehrsinsel sollen aus der Mitte des Bauausschusses Vorschläge unterbreitet werden.Im Oktober haben Anwohner aus der Bernsteinstraße im Ostfeld I bei der Stadt den Antrag gestellt, bei der Einmündung in die Kreisstraße AS 19 eine Haltestelle für den Schulbus nach Nabburg zu errichten. Damit ging der Bauausschuss nicht konform. Demnach sei die Bushaltestelle dann für nur ein Kind einzurichten, man müsse erst einmal die künftige Erschließung des Baugebiets und den späteren Bedarf abwarten. Eine Problematik entstünde unweigerlich beim Überqueren der Straße nach der Heimfahrt, die wäre ohne Überquerungshilfe zu gefährlich.In Schnaittenbach gebe es sechs Haltestellen für Schulbusse. Das Kind der Antragsteller habe ohne weiteres die Möglichkeit, in rund 700 Meter Entfernung eine sichere Schulbushaltestelle zu benutzen, lautete die Meinung von Klaus Kittler vom städtischen Bauamt.