07.06.2017

Zu den Quellen im Stadtgebiet machte sich der Bauausschuss bei seiner Sitzung auf. Anlass war eine Anfrage des Heimat- und Volkstumsvereins Ehenbachtaler, die sich mit der Boiwiequelle befasste.

Der Verein hatte angeregt, die Entsäuerungsanlage der alten Wasserversorgung von Schnaittenbach in unmittelbarer Nähe der 2014 erschlossenen Boiwiequelle der Öffentlichkeit zugängig zu machen und als Rastplatz zu verwenden. Nun machte sich der Bauausschuss ein Bild von der bestehenden Situation.Bürgermeister Josef Reindl und Klaus Kittler vom städtischen Bauamt hatten mit Heinz Gebhardt und Rudolf Bergmann Kenner mit eingebunden. Mehrere Möglichkeiten einer Nutzung des historischen Wasserhauses wurden diskutiert. Schließlich beschlossen die Ausschussmitglieder, das Gebäude so zu belassen wie es ist: Becken, Geländer, Schieber und die anderen Einrichtungsgegenstände sollen an die Historie der alten Wasserversorgung der Stadt erinnern. Die Becken sollen aus Sicherheitsgründen mit einem Gitterrost abgedeckt werden.Wie geht es weiter bei der Erschließung des Stadtteils Holzhammer-Mitte? Mit dieser Frage beschäftigte sich das Gremium vor Ort. Der Stadtverwaltung liegen nämlich Kaufanfragen für die Parzellen 26 (Hausnummer 29) und 27 (Hausnummer 31) vor. Die Ausschussmitglieder legten fest, dass bei der Parzelle 27 ein Verkauf mit Bauverpflichtung jederzeit möglich ist, da Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung gesichert sind. Über den Bau der Straße zum Feuerwehrhaus als Lückenschluss wird entschieden, wenn eine zweite Bauparzelle verkauft worden ist.Weil die Firma AKW/Kick den Abraumberg in diesem Bereich teilweise rückgebaut hat und der Wassergraben auch nach Osten hin verschoben wurde, wäre eine Rückverlegung des Weges Faberschlemm/Krausöd durchaus möglich, fand der Bauausschuss bei der Besichtigung. Jedoch soll der öffentliche Feld- und Waldweg in diesem Bereich nicht versetzt, sondern vom städtischen Bauhof lediglich mit dem Wegeschild wieder in einen ordentlichen Zustand gebracht werden.Die Stadtverwaltung soll mit der Firma AKW/Kick Gespräche aufnehmen, ob der neue und sehr schmale Wassergraben zu verbreitern wäre, um eine bessere Wasserableitung zu gewährleisten.