Politik Schnaittenbach

06.06.2017

06.06.2017

Den Charakter einer Stadtbesichtigung hatte die jüngste Zusammenkunft des Schnaittenbacher Bauausschusses, stand doch eine ganze Reihe von Ortsterminen auf dem Programm.

Die Exkursion, deren Ergebnis im Anschluss im Sitzungszimmer des Rathauses besprochen wurde, führte die Ausschussmitglieder unter anderem ins Vereinsheim in Kemnath. Das Domizil mehrerer Gruppierungen soll in die Dorfsanierung mit einbezogen werden. Vereine hatten diverse Umbaumaßnahmen für nötig befunden und auch entsprechende Vorschläge gemacht. Am Ausschuss unter Leitung von Bürgermeister Josef Reindl lag es nun, sich ein Bild über die Räume und die gewünschten Veränderungen zu machen.Bei dem Ortstermin war auch Xaver Meier von den Buchbergschützen anwesend. Nach einer Begehung beschloss der Ausschuss einstimmig, von einem Architekten zwei Skizzen für den gewünschten Anbau eines Geräteraums im Turnhallenbereich und auch im Obergeschoss für die Schützen erstellen zu lassen. Desgleichen soll ein behindertengerechter Zugang zum Schützenheim ausgearbeitet werden, der Zugang würde wohl über dem derzeitigen Geräteraum liegen.Flagge zeigen wollte im Wortsinne ein Schnaittenbacher Bürger in der Rosenbühlstraße. Der Mann hatte bei der Stadt um Überprüfung gebeten, ob er an der Nordseite seines Anwesens Rosenbühlstraße 2 im Bereich des städtischen Grünstreifens zwei Fahnenmasten aufstellen darf. Die Fahnen sollten zum einen Werbezwecken dienen, zum anderen könnte man ja auch Flagge zeigen bei Fronleichnam oder anderen Festen. Der Bauausschuss bewertete die Anfrage des Mannes aus gestalterischen Gründen nicht positiv. Bei dem Standort handle es sich um eine städtische Grünfläche.Laut Bürgermeister müssen öffentliche Abwasserkanäle und -schächte alle zehn Jahre auf ihre Dichtheit überprüft werden. Im Zuge der notwendigen Kanalreinigung und TV-Befahrung der Kanäle und einer optischen Inspektion der Schächte für den südlichen Einzugsbereich des Regenüberlaufbecken 466 sei es sinnvoll, gleichzeitig eine Kanalbestandsaufnahme samt -kataster erstellen zu lassen. Vom Ingenieurbüro Seuss lag für diese Leistung ein Angebot über 8329 Euro vor. Der Bauausschuss war damit einverstanden.