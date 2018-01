Politik Schnaittenbach

22.01.2018

Viel investiert und trotzdem die Gesamtverschuldung der Stadt gesenkt - so überschreibt Bürgermeister Josef Reindl den Blick auf das zurückliegende Schnaittenbacher Jahr. Bei einer Klausurtagung der CSU-Fraktion zeigt er die laufenden und abgeschlossenen Projekte auf.

Mit dem Abschluss der Bauarbeiten in Sitzambuch konnte laut Reindl die erste Dorferneuerungsmaßnahme vollendet werden. Eine weitere größere Baustelle war der erste Teilabschnitt Auf der Loh, womit der Ortskern ein Stück aufgewertet worden sei. Die Mitglieder der CSU-Fraktion sprachen sich dafür aus, den zweiten Abschnitt zügig anzugehen und sich auch vorplanerisch den weiteren Maßnahmen im Ortskern, wie dem Umfeld der Pfarrkirche, anzunähern.In Anspruch genommen wurde das Förderprogramm zur Belebung der Innenstadt, wovon man für den Ortskerns einige Hoffnungen knüpft. "Die familienfreundlichen Bauplätze im Baugebiet Ostfeld erfahren eine große Resonanz", bilanzierte Fraktionsvorsitzende Elisabeth Kraus und wertete den von der CSU initiierten Preisnachlass für Familien als Antrieb dafür. Sie sah den Schulstandort durch den Schulverbund gesichert, wobei die Ganztagsbetreuung eine wertvolle Ergänzung darstelle.Mit Blick auf die Freizeitmöglichkeiten stellte Ortsvorsitzender Marcus Eichenmüller fest, dass das Naturerlebnisbad mit der Sanierung der Sanitäranlagen, der Behindertenrampe und dem frei verfügbaren W-Lan lohnende Aufwertungen erfahren habe. Die Anschaffung einer neuen Halfpipe sah er als einen wichtigen Beitrag zur Freizeitgestaltung an. Er zeigte sich sicher, dass dies ein beliebter Treffpunkt für Kinder und Jugendliche werde.Wie kann der Gewerbestandort Schnaittenbach weiter entwickelt werden? Mit dieser Frage setzte sich die CSU-Fraktion intensiv auseinander. Im zurückliegenden Jahr haben sich Gewerbebetriebe angesiedelt und bestehende Betriebe erweitert, so dass nur noch wenige Flächen verfügbar seien. Daher hatte im Oktober die CSU beantragt, Planungsschritte einzuleiten und weitere Möglichkeiten ausloten. Stadtrat Liborius Gräßmann ging davon aus, dass die weiterhin gute Konjunktur die Nachfrage nach Gewerbeflächen anhalten lasse. Er hielt es für angebracht, dass sich der Stadtrat bei einer Klausur damit auseinandersetzt.Seit über drei Jahren sei die Gesamtverschuldung der Stadt trotz vieler Investitionen rückläufig: Sie habe faktisch unter acht Millionen Euro gesenkt werden können, stellte der Bürgermeister fest. "Der positive Trend der kommunalen Finanzen dürfte auch 2018 anhalten, wenngleich unsere großen Projekte sehr wohl zu Buche schlagen werden", blickte Reindl zuversichtlich in das neue Jahr. Er hatte lobende Worte für den Freistaat Bayern übrig, der auf Antrag eine Bedarfszuweisung von 500 000 Euro bewilligt habe.