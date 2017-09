Politik Schnaittenbach

24.09.2017

15

0 24.09.201715

Das Feierabendseidl des CSU-Ortsverbands Schnaittenbach ist inzwischen schon Tradition. Immer wieder laden die Genossen an verschiedene Plätze im Gemeindegebiet ein, in einer gemütlichen Runde bei einem Bier die Arbeitswoche ausklingen zu lassen.

So war es auch beim Feierabendseidl Auf der Loh, wo unter anderem die dortigen Baumaßnahmen begutachtet wurden. Die Ortskernsanierung schreitet in diesem Bereich voran und betrifft auch den Bischof-Rosner-Platz und das Areal am Ehrenmal, die dadurch eine deutliche Aufwertung erfahren sollen. Bürgermeister Josef Reindl zeigte sich sehr zufrieden mit dem Verlauf und zuversichtlich, dass die Maßnahme wie geplant im November abgeschlossen werden kann. Lobend äußerten sich die CSU-Stadträte, dass die Anwohner rund um die Baustellen viel Geduld und Verständnis gezeigt hätten. CSU-Bundestagskandidat Andreas Otterbein würdigte ebenfalls diese Maßnahmen, deren Auftragssumme rund 600 000 Euro beträgt. Geld fließt für das Gesamtprojekt durch das Städtebauförderungsprogramm von Bund und Freistaat.Die Maßnahme umfasst den Ausbau mit Neugestaltung der Erschließungsstraße Auf der Loh einschließlich des Einmündungsbereichs der Dr.-Carl-Eibes-Straße und der Straße Gänsbühl. Mit einbezogen wurde das Areal vor dem Ehrenmal an der Dr.-Carl-Eibes-Straße. Der Gehweg soll in Betonplatten-Streifen mit Granit-Mosaikpflaster gegliedert werden. Die Kosten sind auf rund 25 000 Euro veranschlagt.Im Zuge der Straßenbauarbeiten wurden die stark beschädigten Mischwasserkanäle und Anschlussleitungen in offener Bauweise erneuert. Beim Wasserleitungsnetz wurden die Graugussrohren durch PVC-Leitungen ersetzt und die Hausanschlüsse erneuert.