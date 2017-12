Politik Schnaittenbach

05.12.2017

45 Kilometer quer durch Schnaittenbach und seine Ortsteile und dabei einen Einblick in aktuelle Entwicklungen und Baumaßnahmen der Stadt erhalten - dieses Angebot des CSU-Ortsverbands nehmen rund 50 Senioren gerne an.

Diese Senioreninformation findet im zweijährigen Turnus schon seit 1987 statt und ist damit bereits seit 30 Jahren im Programm der örtlichen CSU fest verankert. Bürgermeister Josef Reindl und CSU-Ortsvorsitzender Marcus Eichenmüller freuten sich über den voll besetzten Bus und gaben den Teilnehmern bei der gut zweistündigen Fahrt aktuelle Informationen.Ausgangs- und Zielpunkt war der Ortsteil Holzhammer. Dort stellten die Teilnehmer im neuen Baugebiet Mitte eine rege Bautätigkeit fest. Aber auch der von einem Verein betreute Kinderspielplatz, die neue Bushaltestelle oder die erst heuer fertiggestellte Radwegeverbindung zur B 14 stießen auf großes Interesse.Sehenswert und für die meisten völlig neu stellte sich der Ort Sitzambuch nach der fast abgeschlossenen Dorferneuerung vor. Bürgermeister Reindl und Stadtrat Eichenmüller erläuterten die Maßnahme, stellten die neue Zoiglstube Zum Schmiehansl vor und erläuterten den ersten Bauabschnitt des Abwasserentsorgungskonzepts. In Kemnath ging es um den Umfang der bevorstehenden Dorferneuerung, den Ankauf des Lehrerwohnhauses sowie die geplante Sanierung des Vereinsheims.Über Döswitz gelangten die Senioren nach Trichenricht, wo der erste Bauabschnitt der Kanalsanierung abgeschlossen wurde, Teil zwei folgt im kommenden Jahr. Besondere Aufmerksamkeit erhielt die aktuell größte Baustelle in der Stadt - die Ortsumgehung von Mertenberg. Die zwei Kommunalpolitiker sprachen sich in diesem Zusammenhang lobend über das gute Einvernehmen mit dem Staatlichen Bauamt aus. Als gelungen bewertet wurden die Erschließung und die bereits angelaufene Bautätigkeit im Baugebiet Ostfeld I, wobei die von der CSU angestoßene Familienförderung Anklang fand.Bei der Rundfahrt durch die Stadt Schnaittenbach selbst gewannen die Teilnehmer einen guten Eindruck von der Baumaßnahme Auf der Loh, die das Gebiet vom Vitusheim zum Bahnhof aufwertet. Nächstes Ziel war das Gewerbegebiet. Mit mehreren Grundstücksverkäufen und bereits begonnen Gewerbebauten gewann das Areal im Jahr 2017 deutlich an Wirtschaftskraft. Deshalb hat sich der Stadtrat bald mit der Neuausweisungen von Gewerbeflächen zu befassen.Anschließend lud der CSU-Ortsverband alle Teilnehmer zu Kaffee und Kuchen in das Schützenheim in Holzhammer ein, wo Zeit blieb für einen Gedankenaustausch und ein gemütliches Beisammensein. Die Ehenbachtaler Schützen und die Frauen-Union Schnaittenbach übernahmen die Bewirtung.